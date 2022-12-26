2022年9月至10月期间，澳大利亚连续发生大规模数据泄露事件，包括OPTUS,MEDIBANK PRIVATE,MYDEAL在内的几大行业巨头牵连其中，数百万人的隐私信息受到影响，引起全澳甚至全球关注。





这些数据泄露事件对受影响的澳大利亚居民产生直接且持久的不利影响，包括通过身份盗窃或者欺诈造成的金融诈骗、财务损失、精神损害和声誉损害等。





再这样的背景下，澳大利亚政府通过了《2022年电信修正案（为网络安全目的披露信息）条例》。同时，立法部门也提出了对隐私法的修正法案。



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在本期《现场说法》听众热线节目中，朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩和听友们聊了聊隐私法改革的话题。



这次修正案主要针对的项目有哪些？

在最近数起数据泄露大事件前，立法部门已经开始了审查法案的阶段，其领域包括了：



隐私法的范围和应用；

隐私法是否有效地保护了个人信息，并为促进良好的隐私提供一个实用的框架；

个人是否应该有直接的诉讼权来进行隐私法规定的隐私义务；

是否应在澳大利亚法律中引入对严重侵犯隐私的法定侵权行为；

如何建立一个独立的认证计划以监测和证明澳大利亚隐私法的遵守情况的可取性和可行性。

什么叫做侵扰隐私？

隐私法第13条对侵扰隐私（interference with privacy）进行了定义，它指的是违反《隐私法》或某些其他立法中与隐私有关的规定。但是，侵扰隐私本身并没有在法案中做出惩罚性的规定。法案对严重或者重复性侵犯隐私行为的最高民事处罚从此前的222万澳币提高到了5000万澳币，或从构成严重或者重复侵扰隐私的行为中获得的任何利益价值的3倍，或一个实体在相关时期调整后的营业额的30%，金额以较高者为准。



什么叫严重或者重复性侵犯隐私行为？

在隐私法中，并没有对严重或者重复性侵犯隐私的行为做出直接的定义。相关的解释性备忘录指出，这两个术语按照普通含义适用。





在《隐私监管行动指南》指出，对隐私的侵扰是否严重的问题是一个客观问题，其中可以考虑的客观因素包括了：



可能受到影响的人数；

是否涉及“敏感信息“或其他敏感性质的信息；

干预是否对一个或多个个人造成或可能造成严重不利后果；

弱势或处境不利的人是否可能已经或可能特别受到不利影响或成为目标；

是否涉及故意或鲁莽行为；

是否有资深或经验丰富的人员对该行为负责。

在审核了上述各个客观因素后，如果综合情况考虑已经构成了严重或者重复性地侵犯隐私，那么执法部门就有权对该行为提起诉讼并且开出巨额民事罚单。



隐私法只能对澳大利亚境内的侵权行为约束吗？

这次法案修改进一步扩大了澳大利亚隐私法的治外法权，被定义为适用于任何具有“澳大利亚联系”的外国组织。





具体而言，只要和澳大利亚联系的实体，外国组织，都必须履行隐私法规定的保护隐私的义务。这个规定实际上确保了隐私法可以针对那些可能在海外服务器上处理澳大利亚人的信息的全球技术公司。





这些修改直接反映了澳大利亚联邦法院正在进行的，针对Facebook公司和Facebook 爱尔兰的诉讼中提出的，关于隐私法域外条款使用的解释问题。其中一个问题涉及到Facebook公司是否在澳大利亚收集或者持有作为索赔对象的个人信息。澳大利亚联邦法院合议庭支持初审法官的判决，认定可以推断Facebook公司通过在澳大利亚用户的设备上安装cookies的方式在澳大利亚收集相关个人信息。



对于普通人而言，如果我们认为自己的隐私权受到侵犯，如何寻求法律保护？

除了诉诸集体诉讼外，和打工者可以找fairwork commissioner 类似，隐私受到侵犯的普通人，我们可以寻求法律保护的机构”Office of the Australian Information Commissioner,简称OAIC）提供帮助。OAIC在接收到投诉信息后，会开展调查，调查后决定是否开出罚单，或者进行进一步的诉讼和惩罚。





在本期节目中，听友们还咨询了物业管理是否有权处理放在垃圾区域物品、对交通罚单有疑义、如何找到出租物业的邻居以商讨维修篱笆、已经销售数年的产品被他人抢注商标等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】认为自己的隐私权受到侵犯？可向数据保护机构OAIC投诉 SBS Chinese 26/12/2022 30:22 Play

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