【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？

澳大利亚高等法院注册律师、澳和律业管理合伙人林汇铭律师从案例出发，介绍了澳大利亚交通处罚规定和相关法规。



还原案件：什么是“牛奶工辩护（milkman defence）”？

2022年12月，塔斯马尼亚州审理了一名送货司机未系安全带的案件。





案发时，司机正以低速行驶，挨家挨户送货，警察拦停了该司机的车。





送货员为了送货，低速行驶时，是免于佩戴安全带的，这在法律界被称为“milkman defence”。





驾驶员帕拉姆维尔·辛格（Paramveer Singh）先生，在没有佩戴汽车安全带的情况下，驾驶通过了霍巴特 CBD 的一个重要十字路口。他拒绝认罪。





公诉人伊迪丝·贝文 （Edith Bevin）向霍巴特治安法庭 (Hobart Magistrates Court)提出，从警察随身佩戴的摄像头拍摄的视频显示，被告没有否认他未佩戴安全带的事实，但是被告认为自己不需要佩戴安全带，因为他是一个送货司机。





在当前的道路交通规则下，在塔斯马尼亚开车，必需佩戴安全带，除非司机：



因为挨家挨户(door to door)取货或者送货，频繁进出汽车；并且



驾驶速度不超过 25 公里/小时。



同样免于佩戴安全带的规定也存在澳大利亚的其他州，例如昆州、新南威尔士州和维多利亚州。





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高级警员乔纳森·希钦斯 （Jonathan Hitchens）当时正在巡逻，他告诉法庭，他认为辛格当时的驾驶速度虽然没有超过 25 公里/小时，但是也接近了这个速度。该警员看到辛格在没有佩戴安全戴的情况下驾驶了很长一段距离，且包括一个高危十字路口。





该警员说，这个路段发生过很多撞车事故，这是一个高危区域，他个人不会在没有佩戴安全带的情况下，驾驶通过这个路段。





当该警员被问及为何他开具了一个违规通知给辛格，警员说道，“如果这是司机第一次通过这个十字路口，我不会开罚单，但是他之前已经被口头警告过，所以，这次，我决定给他罚单。”





公诉人贝文女士认为，辛格的工作性质（送货员）不能高于安全问题。贝文女士说，被告有足够的时间佩戴安全带，且当时，该司机并没有在挨家挨户的送货。





辛格先生将于明年2月再次出庭。





澳大利亚法律对安全带有何规定？

澳大利亚各州何领地均对驾车者和乘客佩戴安全带有具体规定。





以昆士兰州为例，除了停车的时候以外，司机和乘客都必须正确佩戴安全带。佩戴安全带的规定，不适用于巴士或者摩托车。





7 岁以上的乘客和司机必须佩戴安全带。不满 7岁的儿童，应当使用儿童座椅或者其他符合澳洲政府标准的儿童约束保护系统。





司机需要定期检查安全带是否松动或磨损。





政府强调正确佩戴安全带的目的是为了降低撞车时的死亡率和严重受伤的几率。





把安全带夹在胳膊下(under arm)、或者滑到肩膀下，都是错误的佩戴安全带的方式，会导致司机被罚款。





什么时候可以不系安全带？

林律师表示，在两种情况下，司机或乘客可以无需佩戴安全带。





第一，在有限的情况下，可以免于佩戴安全带：





你是司机、且你在倒车。



你有医生签名的免于佩戴安全带证明，说明由于疾病或残疾，你不能佩戴安全带。



汽车生产的时候没有配备安全带，并且司机/乘客的年龄都是 7 岁以上。7 岁以下的儿童不得乘坐此类汽车。



由于挨家挨户送货、取货，你需要频繁进出车辆，且你的驾驶速度不超过 25公里/小时。





第二，有些司机不需要保证乘客都正确佩戴安全带，这些情况是：





如果你是公交车司机



如果你是出租车或拼车司机，且你的乘客超过 16 岁



如果你是出租车或者拼车司机，你的乘客不满 7 岁，但是你的车内没有符合澳洲标准的儿童安全座椅或其他儿童约束保护系统。



未正确系安全带，有何处罚？

在昆士兰州，针对 16 岁以上的乘客和司机，不佩戴安全带、不正确佩戴安全带的处罚是一样的，都是1078澳币罚款和扣四分。





司机会因为任何一名乘客没有佩戴安全带而被罚款 1078 澳币以及扣四分，无论乘客的年龄几岁。如果是低龄的乘客，司机要保证有儿童座椅。





Credit: www.qld.gov.au 如果重复犯罪，昆州的司机会面临双倍扣分。





在驾驶前，司机应当保证每个乘客都佩戴好了安全带。





一年内，因同样的原因违法两次，会触发双倍扣分。





在昆州，双倍扣分全年任何时间都适用，不仅限于假期。





如果扣分过多，驾照会被暂时调销(suspended)。





扣除双倍积分适用的情况有，一年内有两次以下的违法情况：





驾驶车辆超过限速 20 公里/小时；



驾车时使用手机；



佩戴安全带问题违法；



摩托车佩戴头盔问题违法。





如果在上述列明的违法行为中，您一年内犯了两次，就会被双倍扣分。双倍扣分不要求两次违法行为是一模一样的，只要违反了清单中的就视为再犯。





在节目中，听众朋友还咨询了医疗事故损害赔偿、相邻权益保护、离婚判决的执行与推翻、交通罚单异议等法律问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。





LISTEN TO 【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？ SBS Chinese 19/12/2022 31:13 Play





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