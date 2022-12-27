SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月28日）Play14:33SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.32MB)Published 28 December 2022 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 28 December 2022 at 9:16amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦政府将推行新的国家文化政策；昆州女子节礼日死亡，两青少年被控谋杀；纽约州创纪录暴风雪导致至少28人死亡；台湾将义务兵役延长至一年。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE圣诞节致命长周末 海滩湖泊多人溺亡台湾将延长义务兵役制分享Latest podcast episodes中国放松疫情防控后第一波新冠感染者专访中国新冠抢药潮 经历者亲述：药物、抗原盒“一药难求” “阳康”后药品还没到【我们的故事】麦口郭：从导游到“棒棒糖大叔”【正在行动】中国即将取消入境隔离限制 您是否有探亲计划？