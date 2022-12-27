SBS早新闻（12月28日）

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Published 28 December 2022 at 9:16am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

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Published 28 December 2022 at 9:16am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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联邦政府将推行新的国家文化政策；
昆州女子节礼日死亡，两青少年被控谋杀；
纽约州创纪录暴风雪导致至少28人死亡；
台湾将义务兵役延长至一年。

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