圣诞节致命长周末 海滩湖泊多人溺亡

在刚刚过去的圣诞节长周末期间，三名维多利亚州人、一名南澳妇女和一名台湾男子在澳大利亚的海滩湖泊中溺水身亡。





周一下午一名家住Pakenham的17岁男孩在墨尔本南部的Mordialloc海滩不幸死亡。





范围广泛的空中搜索发现了他，但他在水中已经没有了任何生命反应。





当天下午早些时候，另一名维多利亚州男子在东北部Ebden的一个湖中溺水身亡。





目击者看到这名据信30多岁的男子在Kookaburra Point追逐他的狗后在水中挣扎。



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他被拉上岸并被送往医院，但后来不治身亡。





周一晚上7点左右，一名73岁的南澳妇女在阿德莱德南部的Seacliff溺水身亡。





她被人从水中拉了出来，但她失去了知觉，再也没有苏醒。





在周一节礼日发生的这三起死亡事件之前，一名维多利亚州St Albans的19岁男子于圣诞节当天在维多利亚西南部的Lorne溺水身亡。





周一，一名在圣诞节失踪的台湾男子的尸体也在西澳州一个废弃矿区的湖中被发现。





周日下午这名33岁的男子在珀斯以南约200公里的Collie附近地区黑钻石湖失踪。 朋友们在下午2点30 分左右发出警报，但警方主导进行的空中、陆地和水上搜索都未能找到这名男子。





周一专业潜水员参与了搜索，警方发言人宣布该男子尸体已于下午5点左右被发现。





“他们当时正在游泳，不幸的是这位先生游泳时遇到了一些麻烦，没能游到岸上。”代理高级警官迪恩说。





“这很悲惨……这类事情的发生都很可怕，无论发生在什么时侯。”



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维多利亚州、西澳州和南澳州警方都表示他们将为验尸官准备本州死亡事件的报告。





与此同时两名维州年轻女孩在墨尔本东南部的St Kilda海滩险些溺水时获救。





周一晚上有人看到这两名年龄分别为10岁和11岁的女孩在栈桥附近的水域中挣扎。维州骑警出手救援了这两个女孩子。救护人员对她们进行了检查，她们不需要住院治疗。





周一晚上一名小女孩被从悉尼温特沃斯公园的游泳池中救出，在悉尼一家儿童医院接受治疗。





新南威尔士州救护车机构说，在救援人员到达现场前，现场人员对她进行了心肺复苏抢救。





救护直升机也赶到了现场，但女孩最后被救护车送到了Westmead儿童医院。





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