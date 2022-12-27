【我们的故事】麦口郭：从导游到“棒棒糖大叔”

穿着反光背心、举着形似巨型棒棒糖的圆形警示牌，站在路边的交通管理员（traffic controller）被澳大利亚人亲切地称为“棒棒糖女孩”或“棒棒糖大叔”。





这份工作到底是“站着拿高薪”还是又苦又累？华人入行难吗？





如今从事“棒棒糖”工作已一年有余的Michael Guo（麦口郭）表示，适合自己的就是最好的。





疫情期间被迫转行





Michael在澳生活十余年，此前很长一段时间都在旅游业工作。但一场疫情打乱了一切。



“坚持了一年半觉得实在是不行了，毕竟需要现金流支持家里的生活，所以当时想，我可能需要重新转行，先度过旅游业的寒冬。”





机缘巧合之下，Michael被好友带入“棒棒糖”行业。





当时好友对他说，这份工作可以跳出墨尔本封城的五公里出行限制、赚取收入，每天还能接触不同的人，这对热爱户外、喜欢与人打交道的Michael来说，无疑有着巨大吸引力。





被好友说动的他，花了总计一周时间考下了工作所需的四个执照，随后便高高兴兴地开启了自己的“棒棒糖”生涯。



华人“棒棒糖大叔”麦口郭。 Source: Supplied / Michael Guo Michael表示，自己到目前为止都还挺享受这份工作的，但同时也指出，“适合自己的才是最好的”。





“我觉得还是看每个人自己的喜好是不是适合。因为我比较喜欢户外，非常不愿意在室内。然后我又喜欢开车，然后又喜欢不在不同的地方、接触不同的人，导游就是这样的嘛。”





“所以我特别喜欢（‘棒棒糖’）这份工作，”他说。





“棒棒糖”揭秘：入行难？高薪又轻松？





有关“棒棒糖”工作存在许多“江湖传闻”，例如某一族裔的女性从业者特别多，这份工作高薪又轻松云云。Michael说，就从业至今自己的观察而言，“同事五花八门，男女没有特别的比例，族裔也很多样”——有来自各国的移民，英语非英语母语国家的都有，也有很多本地人、澳大利亚原住民等。





华人入行难不难？Michael认为，难，也不难。





首先，这份工作对从业者的要求并不高，尤其是对来自东亚高竞争职场文化国家的移民们来说。





他说，这些移民“卷的能力很强”，“棒棒糖”工作对他们来说实在是小菜一碟：“做到我该做的，你就不小心发现自己变成了明星员工，就是最优秀的人。”



工作中的麦口郭。 Source: Supplied / Michael Guo 但对华人来说，语言文化上存在的天然鸿沟，则是相当大的挑战，Michael自述花了半年的时间去适应。





但自认为“喜欢接触新事物”的Michael表示，跨出舒适圈给自己带来了成就感。



不要让自己天天局限在自己的舒适圈里面，去挑战自己，让自己学到更多的东西……你会觉得自己那种成长的幸福感是非常非常美好的。

“棒棒糖”的典型一天





每天五点半起床，洗漱完毕后把早饭午饭放进小冰箱，泡上一杯咖啡，六点便要出门——这是过去一个月当中，Michael工作日的“日常”流程。





“因为现在很多项目都是七点就要开始，现在夏天，天亮比较早嘛。有的时候甚至是六点半开始。”



披星戴月、早出晚归对麦口郭来说是家常便饭。 Source: Supplied / Michael Guo “早上七点到了以后就开始开早会，所有的人、各种工种，包括我们的交通管理（部门）、项目的施工方，在一起沟通今天面对的所有的工作是什么，中间可能会面临哪些风险，我们如何规避这个风险，还要做每天的额温、酒精测试，因为他们对安全的要求是非常非常高的。”





随后便是一整天的工作：放置封路标志、举牌，根据冬夏季节日照时间不同，工作时长从7至8小时到10至12小时不等。





“我们通常每天上午有一个茶歇，大概十点钟左右、15分钟，好消息是这还是给钱的，”他笑道。





“然后大概在一两点之间会有一个大概30分钟的午休，这是法律规定的，但是雇主是不给钱的。然后呢，如果有的一些项目的雇主可能会好一些，下午可能会再给你一个15分钟免费的一个（休息时间）。”





有苦有甜，有挑战也有感动





“很多人觉得你就是天天举个牌子听着歌，就可以把这工作混下来。其实不是的，”他说。





从业一年多以来，他被大太阳晒过、大雨浇过，也曾差点被车撞，鬼门关上走一遭。



Source: Supplied / Michael Guo 在“一天四季”的墨尔本，变幻莫测的天气可能会令人措手不及。Michael也表示，工作中最具挑战性的还是墨尔本冬季的雨天。





本来看艳阳高照便脱下外套放在车中，忽然倾盆大雨袭来，交通管理员却不可能临时离开岗位“让车互相乱跑”，只能任由自己被雨浇透。





“裤子靴子里面都能感到水在荡漾，而且是在冬天。而且……交通管理员永远是第一个到现场、最后一个离开的，就我们是最有可能被浇湿的。”





除此之外，他还在同一个早晨、“30分钟之内，差点被两辆车撞死”。





“他们都是在看手机，车可能距离我还有十米的时候才发现我还在玩命挥动标志牌，才急刹车在我前面停下来。我都已经准备扔牌子跳到旁边的草地里去了，”Michael心有余悸地说。



Source: Supplied / Michael Guo 虽然有苦有泪，但这份工作也让他体会到了来自社区的别样温暖。





Michael回忆起去年12月的一个项目，由于需要大面积封路，给当地居民和商户带来了极大不便，但有居民在必须绕路一大圈的情况下，为工作人员们送上冰淇淋和饮品。





“他绕一大圈给我们那条线上应该有六、七个交通管理员每个人送冰棒啊、送汽水啊，然后第二天这个老人家又开车绕一圈给我们送肉馅派、柠檬蛋糕等等好吃的，几乎每星期送好几次，我觉得特别感动。”





除此之外，他还回忆道，在路上被举牌停行的陌生人大部分都愿意耐心等待，并且在放行时路过交通管理员都会“伸个大拇指或者是向你表示友好地挥挥手”。





这份感动也成为了他坚持下去的动力之一。





华人“蓝海”：希望更多同胞入行





Michael说，“棒棒糖”工作虽然大部分是临时工（casual），但“稳定和不稳定是相对的”。



如果你想在一个临时工较多的行业里做到稳定的话，那只有一条路，就是做到你认为的最好。

“如果在全公司300人里面，你给公司看到的对工作的认真与努力是永远排在这300人的前10%的话……慢慢地公司就会把你放到优先排班列表的最前面了。”



麦口郭（左一）与同事们。 Source: Supplied / Michael Guo Michael坦言，目前自己愿意的话基本上每周可以保持六天排满工作，收入已经远超自己当初在旅游行业的工作了。





“如果你行业中比较有经验，工作时间能够保证一周40小时以上的话，一年税前收入在10万澳元是没有问题的，”他说。





“如果你有更高级的资格证，可以拿到一年大概15万税前。”





Michael表示，“棒棒糖”工作对于华人社区来说仍算是一片“蓝海”，他希望在行业中看到更多华人的身影。





“其实我觉得很多行业，我们华人要去主动争取。只要你喜欢户外，对冷暖、日晒风吹这种不是特别介意的话，就像我比较喜欢户外的，其实我特别鼓励尝试加入（‘棒棒糖’行业）。”





“一方面可以得到一份很好的收入，另一方面我希望进去以后也能够带一些有志在行业发展的华人朋友进来，让这个行业慢慢地有更多华人，也让这个行业通过这个窗口能够了解我们的华人社区，了解我们的文化、我们华人努力工作的敬业精神。”





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