【我们的故事】Kristin Guo：救生员可不是个简单的工作

大约11年前Kristin从中国来到澳洲学护理专业，因为本科是体育专业，热爱游泳，不久她便在这里一边学习，一边当游泳教练，毕业后成了全职游泳教练。她说自己救生员的工作是从三年前才开始的，她主要负责室内泳池游泳者的安全。





“其实救生员要分种类的，比如你去游泳池做救生员，或者你去海边做救生员，要求都是不同的，不同的种类会有不同的培训要求。”



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Kristin说救生员的工作并不仅仅只是确保他人的安全，还要调节泳池过滤系统以及很好的应对突发情况。





“游泳池里面消毒化学剂的添加，需要根据人的数量来调整，不能对我们的皮肤或者我们的眼睛有伤害，它的比例需要一个平衡的状态，运作其实还不太简单。”





“有时游泳孩子家长之间会发生矛盾，救生员此时也要第一时间介入。”





“有个家长在游泳的时候可能不小心碰到了一个小孩，然后小孩的家长可能觉得这个家长是故意的，所以就比较冲动，过去打了那个家长，这个是完全不对的，因为上升到肢体之间的接触，是一个很严重的问题，所以我们就叫了警察。”





Kristin说，虽然救生员的工作看起来比较“闲”，其实他们一直都处于高压的状态中。



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夏季就要来临，游泳的人可能越来越多，Kristin特别提醒大家不论是在海边还是游泳池游泳，都要注意安全。





“如果是在海边，你的孩子不会游泳，家长一定要看好自己的小孩。最好在两个旗子之间游泳，我们叫Swim Between the Flag，在旗子中间游泳的话，首先它是一个允许游泳的范围，另外海边的救生员也会注重查看这些游泳的区域。另外就是一定要懂得怎么去呼救。如果发现你的朋友或亲人有危险，自己去救是不太明智的决定。建议马上去找救生员来帮忙，时间越短，获救的几率也越高。”





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