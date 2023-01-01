节假日期间，不少车友会选择自驾游。在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊自驾游车辆安全的话题。





路易表示，自驾游前，车友们应该检查油液、轮胎、刹车、灯光、蓄电池等，保障汽车的功能完备和安全。





他说，在自驾游行程中，车友应尽量避免赶夜路以及长时间驾驶，保持安全车距（尤其涉及大货车时）。





在节目中，听友们还咨询了油电混合动力汽车是否需更换变速箱油、仅1年的新车的自启停功能出问题、汽车保养周期、轮胎更换、汽车启动有短时间的“唧唧”噪音、检查额外安装的电子设备是否造成车辆漏电等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】自驾游需要注意哪些车辆安全事项？ SBS Chinese 01/01/2023 31:01 Play

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。



