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【空中汽车诊所】如何养护使用率低的汽车？

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Published 5 December 2022 at 9:43am, updated 5 December 2022 at 9:45am
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS

对于使用率低的汽车，多久启动一次比较好？

Published 5 December 2022 at 9:43am, updated 5 December 2022 at 9:45am
By Lu Yi, Jason Liu
Presented by Lu Yi, Jason Liu
Source: SBS
新的研究显示，随着生活成本的上升，59%的车主正在减少使用车辆。在每周168个小时中，汽车平均有161个小时闲置。在本期的SBS普通话《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊使用率低的汽车的养护话题。

路易表示，最好每个星期把使用率低的汽车开出去走走，时间在20分钟以上，不仅能给蓄电池充电，也可使汽车维持在一个良好的状态。

另外，使用率低的车辆会较长时间处于停放状态，车主要注意清空车内的易燃易爆以及易腐烂物品，尽量关闭所有用电器，并尽量选择平坦以及免阳光直射的地方停车。

在节目中，听友们还咨询了空转汽车的充电时间及油耗、一年车龄新车的发动机自动启停功能时有时无、汽车爬坡无力且黄色齿轮灯亮、斯巴鲁车换水箱、发动机故障灯不亮但发动机抖动的可能原因、汽车熄火后还有较大噪音、有时启动两次才能让车辆启动等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。
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【空中汽车诊所】如何养护使用率低的汽车？

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04/12/202227:05
《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周一上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询问题。

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