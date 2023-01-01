新冠疫情三年后 世界如何改变？

2019年12月31日，中国湖北省武汉市通报不明原因肺炎病例，后确认为新型冠状病毒感染。





第一例新冠确诊病例与武汉华南海鲜市场有关。武汉后成为新冠疫情爆发的震中。





中国中央电视台新闻主播胡蝶通报称：“今天，湖北武汉市卫健委通报不明原因的病毒性肺炎最新情况： 目前已完成病源核酸检验，初步诊断有新型冠状病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例，重症7例，死亡1例，其余患者病情稳定”。





澳大利亚于2020年1月25日发现首例新冠病例。当时澳大利亚正受到Black Summer黑色夏季山火的严重影响，悉尼笼罩在一片浓烟之中，新州、维州大部分地区火情肆虐。首例新冠病例的发现似乎并没有激起太大火花。





山火危机尚未结束，一场新的危机似乎已经在酝酿之中。民众对新冠病毒在世界各地的传播感到越来越不安。





2020年1月30日，世卫组织正式宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。2020年3月11日，世卫组织宣布新冠疫情已构成全球大流行。





机场工作人员说：“简单来说，如果你正在发烧，前额的左边会呈现出红色”。



毫无疑问，这是中国的紧急情况，但尚未成为全球卫生紧急状态。 世卫组织总干事谭德赛

但谭德赛不久后表示：



我们对病毒令人震惊的传播速度和严重程度深感担忧。因此，经评估，我们认为新冠病毒可被视为已构成大流行。

澳大利亚方面，从2020年2月1日起，联邦政府对来自中国的人员实行旅行限制和检疫要求，在随后的几天内，两批从武汉抵达的澳大利亚人在圣诞岛和达尔文附近的霍华德泉接受隔离。





2020年3月10日，卫生部长亨特（Greg Hunt）宣布，澳大利亚累计录得100起新冠确诊病例。





2020年3月11日，联邦政府宣布一项24亿澳元的医疗计划，以应对新冠疫情。





2020年3月12日，政府宣布176亿澳元的经济支持计划，随后在本月晚些时候宣布660亿澳元的一揽子支持计划，2020年3月13日，全国内阁成立。





2020年3月18日，全国内阁宣布了一系列措施，包括禁止超过100人以上的非必要室内集会和取消澳新军团日仪式。





2020年3月20日，澳大利亚成为世界上首批对非居民关闭国境的国家之一。





就在这时，许多澳大利亚人开始注意到正在发生的事情，随着恐慌性抢购的开始，超市的货架被扫荡一空。



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各州和领地很快采取了一系列紧急措施，到3月底，许多非必要企业被迫关闭，社交隔离措施也被引入。维多利亚州和新南威尔士州开始封城。





包括南澳大利亚州、昆士兰州、西澳大利亚州和塔斯马尼亚州在内的各州关闭边境，要求旅客隔离14天。进入原住民社区也受到限制。





长达数月的限制和封锁被证明是有效的，并使病例数量保持在相对较低的水平。





疫苗开发稳步推进，到2021年10月20日，70%的澳大利亚人已经接种了两剂疫苗。这被视为允许放宽限制的一个关键里程碑，事实也确实如此。





但在2021年晚些时候，新的Omicron变种病毒开始流行。到2021年12月，它在全国迅速蔓延。



我担心新冠病例的继续增加会给不堪重负的卫生系统和卫生工作者带来进一步压力。我还担心新冠死亡人数有不断上升的趋势。 世卫组织总干事谭德赛

澳大利亚录得超过1万2千例死亡病例，全世界有数百万人因新冠死亡。





截止2021年10月上旬，澳大利亚是经合组织38个国家中人均确诊病例总数第二低的国家。新西兰的人均确诊病例总数在经合组织中处于最低。





到2022年3月初，澳大利亚的死亡率已降至第五低，主要是由于Omicron变种爆发导致病例增加。





在大流行的第一年，澳大利亚有898人死于新冠，使其成为2020年第38大死因。





在898起死亡病例中，800例于维多利亚州录得。





在随后的18个月里，澳大利亚的新冠死亡人数上升至8000多例。





截至2022年6月30日，有8219人死于新冠，占大流行期间死亡人数的2.1%。





最新数据显示，截至2022年9月30日，澳大利亚有1万2545人死于新冠。





根据世卫组织的数据，截至2022年12月23日，全世界已经有6百65万6千6百零1人死于新冠。





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