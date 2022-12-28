新年新措施 澳大利亚多项福利津贴从1月1日起大幅增加

各项福利金大幅上调

从2023年 1 月 1 日起，各项福利金的领取者的津贴将获上调，包括照顾者津贴及学生津贴。受惠人数多达100万人。





鉴于通胀率高企及生活成本压力飙升，政府根据通胀将各项福利金上调 6.1%。青年津贴（Youth Allowance）将每两星期上调19.10澳元至41.40澳元不等、Austudy 助学津贴将上调32.40澳元至41.40澳元 不等，21 岁以下残障支援津贴将上调27.40澳元至40.70澳元不等。





此外，照顾者津贴也将每两星期上调8.30澳元。



青年津贴（在家居住）：由每两星期332.90澳元上调19.10澳元至313.80澳元；



青年津贴（非在家居住）：由每两星期530.40澳元上调32.40澳元至562.80澳元；



青年津贴（单身、有子女）：由每两星期679.00澳元上调41.40澳元至720.40澳元；



Austudy助学津贴（单身、无子女）：由每两星期530.40澳元上调32.40澳元至562.80澳元；



Austudy助学津贴（单身、有子女）：由每两星期679.00澳元上调41.40澳元至720.40澳元；



照顾者津贴：由每两星期136.50 上调8.30 澳元至144.80澳元。

不过，6.1%的上调幅度仍然与澳大利亚统计局公布的九月份季度年度通胀率7.3%有差距。7.3%为澳大利亚32 年来最高的通胀率，而6.1%的上调幅度乃根据六月份季度的数据得出。





澳大利亚社会服务部长阿曼达·里什沃斯（Amanda Rishworth）表示，自 1998 年引入有关制度以来，此次上调金额最多。





她说：“随着生活开支上涨，我们需要确保学生及青年在专注学习及发展事业的同时，能够应付基本开支。”



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托儿服务费用及学前补助

今年六月，维州政府及新州政府宣布斥资90亿澳元，对学前教育作出改革，从2023年学年第一学期开始时，为三岁和四岁儿童提供2500澳元的补助。





同时，维州政府计划从2025年起在50间政府营运的托儿中心提供额外5000个全新、费用适宜的学额。





在未来12个月，两大州还有计划在需求高的地区增设全新托儿中心。





而联邦政府提出的每年54亿澳元最新托儿服务计划，将在2023年7 月实施。根据该计划，年收入为53万澳元以下的家庭将可获得托儿服务补贴。





这一计划意味全澳96%家庭将可受惠。



药房。 Source: iStockphoto / katleho Seisa/Getty Images

药物更便宜

从2023年1月1日起，药品福利计划（PBS）中受补贴药物的费用上限将由原来的42.50澳元调至30澳元。





澳大利亚药房协会表示，自推出药品福利计划75 年来，这是对药物费用最大幅的调整。



新冠核酸检测

联邦卫生部长巴特勒（Mark Butler）在12月中宣布，从2023年1月 1日起，民众若要免费获得新冠病毒核酸检测，须由全科医生等进行转介。





一些州政府运营的新冠病毒检测诊所将继续提供免费核酸检测，并且不要求民众获得转介；但对于为出现新冠并发症风险较低的人士免费进行核酸检测，诊所可以拒绝。



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缩小物业规模

领取福利金的业主若有意购入较小的物业，对他们的资产测试将在1月1日起有所改变。





澳大利亚民政部（Services Australia）近期公布，民众若出售其主要居住物业，并用任何其余收益购买新的主要居住物业，将只需要申报剩余的利润。





这意味着，如果出售物业价为75万澳元，随后购入一间50万澳元的物业，继而使用15 万澳元装修，那么就只需向Centrelink申报剩余的 10万澳元的收入及资产。





有关改变适用于收入补助和指定津贴金领取者，以及持有低收入医疗保健卡等人士。





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