总理确认原住民国会话语权入宪公投时间表

要点： 原住民国会话语权入宪的公投将于明年年底举行；

总理阿尔巴尼斯将在Woodford Folk Festival上公布时间表；

他鼓励国民支持公投，称这是实现国家团结的机会。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已确立了即将举行原住民国会话语权入宪（Indigenous Voice to Parliament）全民公投的时间表，并表示在明年年底就会举行。





周三他将在昆州Woodford Folk Festival音乐节上作出有关的宣布。该音乐节是近三年来首次在布里斯班以北举行为期六天的音乐和文化庆典。





他将会说：“明年Woodford Folk Festival举办的同时，也将举行原住民国会话语权入宪的全民投票。”





“这对我们所有人来说都是一个机会，可以丰富我们的国家并令她在未来变得更强大。”



他将重申原住民国会话语权会实现两件事。





“它将在我们的宪法中承认原住民和托雷斯海峡（Torres Strait）岛民，原住民国会话语权也确保能在制定直接影响澳洲原住民的政策时，例如教育、健康、房屋和司法问题，会咨询他们的意见。”





他将鼓励国民支持公投，称这是一个实现国家团结与和解的机会。





在纪念前总理霍克（Bob Hawke）的演讲中，阿尔巴尼斯将回顾自己过去七个月的执政，并透露他的政府在未来2023年的施政方针。





前工党总理霍克是Woodford Folk Festival最忠实的拥趸之一。



他会说：“霍克为我们留下深远的影响，因为他明白，政府需要持续一段时间，才能使任何施政有效地执行。”





“无人从政的时间是无限的，时间总在每分每秒流逝。”





“但我坚信，将霍克作为榜样并铭记于心，方法就是要充分利用这段时间。”





总理还将谈论他的政府会雷厉风行地执行竞选承诺。





他将引用他政党的行动，包括建立更强的减碳目标、带薪家暴假期、国家反贪机构和改善性别平等方面。





他还将提及恢复澳大利亚国际关系的步伐，特别是与太平洋地区和中国的关系。





他也将会在演说中概括前九年联合政府的施政，并承诺支持艺术行业。





“艺术是我们文化的核心，我们可以通过艺术建立作为国家和国民的身份。”





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