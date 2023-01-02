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SBS晚新闻（2023年1月2日）

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Published 2 January 2023 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲总理宣传2023年免费教育措施；新州一名休班警察为救落水少年而溺亡；华人女生亲手压铸澳洲2023年首枚硬币；新研究显示未来十年澳人面临的致命林火风险。(请点击播放键收听详细内容)

Published 2 January 2023 at 8:30pm
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