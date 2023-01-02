SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2023年1月2日）Play06:39SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.25MB)Published 2 January 2023 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲总理宣传2023年免费教育措施；新州一名休班警察为救落水少年而溺亡；华人女生亲手压铸澳洲2023年首枚硬币；新研究显示未来十年澳人面临的致命林火风险。(请点击播放键收听详细内容)Published 2 January 2023 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE2023年在澳大利亚要做的五项健康检查和疫苗接种飞机乘客奇遇记：航班改道令新年前夜“消失”新州一名休班警察为救落水少年而溺水身亡“我有个好消息”：总理宣传2023年免费教育措施你知道澳大利亚最受欢迎的宠物名字是什么吗？德约科维奇回归澳网公开赛 赛事组织者、公众和对手如何看待？分享Latest podcast episodes中国来澳旅客1月5日起需阴性证明 澳洲学者和华人社区各抒己见【空中汽车诊所】自驾游需要注意哪些车辆安全事项？SBS早新闻（1月2日）【我们的故事】前中国女篮队长邱晨：在澳攀登人生另一座“山”