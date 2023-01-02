“我有个好消息”：总理宣传2023年免费教育措施

要点： 2023年，澳大利亚将提供18万个免费的职业教育及培训（TAFE）名额；

这些免费课程是州政府和联邦政府联合措施的一部分；

包括护理、技术、酒店和建筑等行业被设定为教育的优先领域。

随着2023年正式到来，总理安东尼 • 阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）鼓励有抱负的学生在新的一年里就读这18万个免费的TAFE课程之一。





增加接受教育和培训的机会是政府在1月生效的一系列举措之一。





免费的TAFE和职业培训名额是通过州政府和联邦政府之间的《技能协议》提供的，适用于一系列行业。





以下是你需要了解的情况。



什么是《技能协议》？

新年前夕，总理在Twitter上宣传了他的政府对TAFE课程免收费用的计划。





他写道：“如果你的新年规划是明年为找到工作在TAFE学习，我有一个好消息。我们将在明年提供18万个免费TAFE课程名额。”





这一举措是在2022年宣布的，是与各州和领地签订的10亿澳元《技能协议》的一部分。





通过该协议，从2023年1月起将提供18万个免收学费的TAFE和职业教育名额。



联邦政府将出资4.93亿澳元，各州和领地将贡献相应的款项，以支持提供培训名额。





另外5000万澳元已承诺用于TAFE技术基金，700万澳元用于基本职业教育和培训数据基础设施改革。





这是政府48万个免费课程名额计划中的第一阶段。





10月，技能和培训部长布兰登 • 奥康纳（Brendan O'Connor）表示，该计划旨在解决澳大利亚的技能短缺问题。





他说：“这些免费培训名额将为澳大利亚人提供机会，为现在和将来需要的工作提供培训，并为企业提供他们需要的技术工人。”





每个州和领地都可以为从1月1日起开始上课的学生提供免费的TAFE名额，要视名额情况和资格要求而定。



哪些人可以参加免学费课程？

该协议的重点是护理、技术、数码、酒店或旅游业的学习。





建筑、农业和主权能力也被列为国家优先专业。所谓的主权能力的概念与自给自足有关。国防工业是唯一拥有专门的部门战略的行业，明确建立在主权概念之上。





根据该协议，一些群体和族群将被优先考虑，每个州和领地的具体细节尚未公布。





预计这些群体将包括澳大利亚原住民、17-24岁的人、没有工作或领取收入补助金的人以及无偿照顾者。





残疾人、某些类别的签证持有人以及经济没有保障或在非传统领域学习的妇女也将被优先考虑。



对大学生的支持

在2023年，还有额外的2万个联邦政府资助的大学名额提供给符合条件的学生。





这项资助将提供给来自社会经济地位较低家庭的学生、来自偏远地区的学生、澳大利亚原住民、澳大利亚残疾人以及家庭中第一个上大学的澳大利亚人。



