致命威胁：新研究显示未来十年数千澳人可能因丛林大火而丧生

一份新报告显示，更严重和更频繁的丛林火灾可能在未来十年内导致近2500名澳大利亚人丧生，并花费1.1亿澳元的医疗费用。





蒙纳士大学的这一最新研究发现，从2021年到2030年，有2412到2422人可能因丛林火灾而丧生，更多的人可能因烧伤、脱水、烟害和其它与丛林火灾有关的健康状况而最终住院。





该大学医药使用和安全中心建立的模型显示了气候变化在提高丛林火灾风险方面的作用。





研究报告说：“林火是澳大利亚生态系统的自然组成部分，但澳大利亚丛林火灾的频率和严重程度一直在增加，部分原因是气候变化。”



已经有许多澳人因丛林大火丧生，2019-20年严重的黑色夏季丛林大火直接导致34人死亡，另有417人死于长期后果。





丛林火灾最致命的后果之一是烟雾中的细颗粒物，它可以传播很远的距离，并与更高的死亡率以及心血管和呼吸系统问题有关。





在世界各地，每年约有34万人的死亡可追溯到丛林火灾烟雾。





研究报告称，火灾和其它自然灾害也会对心理健康造成影响。



自然灾害还以财产损失和损坏、生产力下降和旅游收入损失的形式增加了大量的成本，该研究表明十年内经济的总成本为172亿澳元。





研究人员表示，他们的模型可以帮助决策者管理丛林火灾的风险。





例如，将丛林火灾风险降低10%，可以节省1100万澳元的医疗费用和19亿澳元的国内生产总值。





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