极端天气打破全球记录 各大陆都“危险地偏离轨道”

要点 联合国警告称，现有的减排承诺将导致至少2.5℃的变暖，远超目标限值

工党政府通过法律，规定其打算在本十年内减少43%碳排放量

自从世界各国领导人上次聚集在一起开会商讨解决气候变化的生存威胁以来，极端天气事件已经蹂躏了地球上的每个大陆。





一份新的气候委员会报告记录了自去年11月在苏格兰全球气候峰会以来所发生的一系列灾难。





该发人深省的报告发布正值各国领导人准备从本周日起在埃及再次开会商讨相关事务之际。





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“欧洲经历了有史以来最热的夏天。东非部分地区遭受了无情的干旱，而非洲大陆的其它地区则遭受了致命的洪水，”撰写了这份报的气候委员会高级研究员西蒙·布拉德肖（Simon Bradshaw）说。





“亚洲许多地区遭受了创纪录的热浪，巴基斯坦遭受了世界上最严重的洪灾之一。





“在澳大利亚，我们仍处于有史以来代价最高的洪灾之中，受灾社区面对又一个潮湿夏季的气候预测倍感焦虑。”





布拉德肖博士说，这些令人不安的灾害清单表明，如果世界各国不采取必要的紧急行动，将面临什么危险。





就在上周，联合国警告说，现有的减排承诺将导致至少2.5摄氏度的变暖——科学家认为这是一个灾难性的水平。





这远远超出了《巴黎气候协定》关于将升温限制在远低于2摄氏度，最好是1.5摄氏度的目标。







2019年，政府间气候变化专门委员会说，到2030年，碳排放量需要下降43%，但目前的计划显示，世界正朝着上升10.6%的方向发展。





布拉德肖博士说，在工党政府通过法律规定其打算在本十年内减少43%的排放，并在2050年达到净零排放后，澳大利亚终于可以摆脱其在气候方面落后的名声。





但他表示，现在是为化石燃料设定结束日期的时候了，澳大利亚应该结束对煤炭、石油和天然气的所有资助，并快速转型为一个清洁能源超级大国。





气候委员会委员、经济学家尼基·赫特利（Nicki Hutley）表示，澳大利亚和世界其它国家一样，正在经历一个气候后果严重的新时代。





她说：“在防止气候灾难方面，全球承诺已经危险地偏离了轨道。”





“埃及COP27气候大会是世界各国领导人证明他们的言论得到了具体行动支持的机会。如果我们行动迅速，澳大利亚可以为其经济利益和国家安全获得巨大优势。”



前总理莫里森在去年苏格兰格拉斯哥的气候谈判中受到冷遇，当时他回避了要求澳大利亚在减排方面做出更大努力的国际压力。





观察家们表示，由气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）率领的澳大利亚代表团将在埃及得到更热烈的欢迎。





但阿尔巴尼斯已经排除了在2030年之前将减排降低43%的目标。





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