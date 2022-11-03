【对话后浪】土生土长的澳洲孩子也会“钟意”港产片吗？

相比以前艺人或明星的敬业，现在的演艺从业人员在吃苦耐劳和静得下心埋头创作上是不是也有所不同了呢？有嘉宾说之前自己看过一些纪录片，老一辈的香港艺人在片场的时候是真的非常苦。这些演员不仅接地气，也真的很勤奋很刻苦的在为电影事业做贡献。不像现在的明星出门前呼后拥，随时走到哪里还有助理随时陪伴左右。





因为田导当天还有很多工作不得不先行离开聊天室。后浪小伙伴们发言瞬间活跃，在感叹自己刚刚进入状态田导就离场的同时，也纷纷表示自己还有很多很多问题其实没有来得及和田导交流。甚至有人在田导离场后提到，自己知道香港有位年轻演员叫林子善，曾经参演过周星驰电影《喜剧之王》一直以为是周星驰牵下了他。但其实是田导自己签下了他，给他给出的那份工资，而他一直没有将这个情况告诉林子善。作为在星辉公司帮助周星驰负责十三年的好友，田启文先生兢兢业业的工作态度和做人的宽厚让后浪的嘉宾非常感动。





电影的本质就是娱乐，让人开心，在沉浸式观影的同时让大家可以忘掉现实的生活。后浪嘉宾安雅和佳音都觉得，港产片辉煌时代的香港电影是真的是可以一直看一直看。而佳音姐说，好的电影，不受年龄不受性别限制。为此，她跟她先生还用自己喜欢的香港电影给两个从小土生土长在澳洲的儿子做了一个测验。结果怎样呢？

