联邦长者医保卡法案今起生效 澳洲更多老年人可获更便宜药物

要点 联邦长者医疗保健卡的收入门槛已提高，更多的人将因此获得更为便宜的医疗保健服务；

如今，收入不超过9万澳元的单身人士和收入不超过14.4万澳元的配偶双方都可以参加该计划；

这一举措将额外惠及4.4万名老年人，未来四年内政府预算对此的花费为6940万澳元。

随着澳大利亚联邦长者医疗保健卡（Commonwealth Seniors Healthcare Card）收入门槛的提高，额外的数万名老年人将因此获得更为便宜的医疗保健服务。





这些变化是阿尔巴尼斯政府的一项选举承诺，意味着高收入者将有资格获得有补贴的医疗和药品。





社会服务部长阿曼达·里什沃斯（Amanda Rishworth）表示希望创造一个更好的澳大利亚，没有人会处于不利的境况当中，对老年人来说尤其如此。



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哪些人可以使用联邦长者医保卡？

任何66.5岁以上、没有领取社会保障养老金或福利的人可申请联邦长者医疗保健卡。





申请者在收到此卡时必须居住在澳大利亚，并且拥有澳大利亚公民身份、永久居留权或特殊类别签证。





新抵澳大利亚的居民可能需要等待长达四年才能获得该卡。





联邦长者医保卡持有者可以通过药品福利计划（PBS）获得有折扣的处方药。人们通常通过国民医疗保健（Midecare）获得医疗费用返款，而该卡持有者将能获得更多的返款。





当局鼓励全科医生为该卡持有者提供可全额报销（Bulk billing）的服务。



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有哪些变化 谁将受益?

在新的收入限额下，收入不超过9万澳元的单身人士将可申请联邦长者医保卡、享受相应的优惠，而此前的收入上限为将近5.8万（57761）澳元；对配偶双方来说，收入门槛则从约9.2万（92416）澳元升至14.4万澳元。





这一举措将额外惠及4.4万名老年人，并在未来四年花费联邦预算6940万澳元。



何时生效?

长者医疗保健卡法案于上周在参议院获得通过，并从星期五开始生效。





此前，政府降低了民众所需支付的药品费用。今年早些时候，政府将药品福利计划中的最高自付金额下调了12.50澳元。





前总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）曾在大选前承诺扩大长者医保卡的覆盖面，工党也很快相应做出了承诺。





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