联邦政府宣布偏头痛、胃溃疡和癌症药物10月1日起大幅降价

药品福利计划（PBS）所涵盖处方药的最高费用将很快削减30%。





一系列新药物，包括针对胃溃疡、精神分裂症、癫痫和关节炎的药物也将被添加到可用的处方列表中。





联邦卫生部长马克·巴特勒周一举行新闻发布会概述了这些变化。他宣布，从10月1日起生效的这些变化将使得每个澳大利亚人一年平均节省130澳元的自费药费。





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“在 PBS 上列出这些药物将改善成千上万澳大利亚患者及其家人的生活，”他说。





“政府正在为成千上万澳人提供更便宜的药房之旅。”





该计划中列出的新药包括治疗癌症类型和儿童生长激素缺乏症的药物。





对人们来说会变得更便宜的药物包括治疗偏头痛、银屑病关节炎、乳腺癌、胃溃疡和双相情感障碍的药物。





他说：“PBS的2000多种药品将被降价。 通过提供1.3亿澳元的额外药价补贴，此举将减少澳大利亚家庭的共同缴费额。而即将降价的这些品牌的药品包括全澳社会广泛使用的常用药品。”



治疗常见病症的药品对普通（非优惠）病人来说将更便宜，包括：



多达50万名患有胃溃疡或胃食管反流病的患者将为他们的处方药支付更低的价格。患者将为埃索美拉唑（Esomeprazole）40毫克片剂的每份处方支付26.74澳元，每份处方最多可节省6.84澳元；

对于超过6万名患有精神分裂症或双相情感障碍的患者来说，喹硫平（Quetiapine）200毫克片剂的药费将为28.42澳元，每份处方最多可节省6.22澳元；

超过2万名偏头痛患者和癫痫患者现在预计每份托吡酯（Topiramate）200毫克片剂的药费为34.90澳元，最多可节省6.63澳元。同样，抗癫痫药物拉莫三嗪（Lamotrigine）200毫克片剂的药费将为33.45澳元，最多可节省4.66澳元；

约有1.5万名患有严重银屑病关节炎的患者，开具来氟米特（Leflunomide）20毫克片剂，预计每张处方将支付37.19澳元，最多可节省5.31澳元；

使用阿那曲唑（Anastrozole）抑制乳腺癌的女性，现在每份处方可节省多达2.36澳元。每年约有1.3万名患者现在可以预期每份1毫克药片的药费为22.07澳元。

PBS上市的 帕博利珠单抗Pembrolizumab（Keytruda®） 将被扩大到治疗头颈部鳞状细胞癌患者。Pembrolizumab是一种免疫疗法，其作用是帮助免疫系统对抗某些癌症。





据估计，仅今年就有约5100名澳大利亚人被诊断为头颈部癌症（包括唇部）。在没有补贴的情况下，患者使用Pembrolizumab治疗每个疗程的费用可能超过13.5万澳元。平均每年有500名患者可以从本次降价中受益。





阿维菌素Avelumab（Bavencio®） 也将被扩大作为局部晚期（第三阶段）或转移性（第四阶段）尿路上皮癌的维持治疗，这是一种影响膀胱或尿路的癌症。





尿道癌至少占所有膀胱癌的80%，但可悲的是，只有约50%的患者在诊断后存活五年以上。这一扩大的降价清单预计将使400名患者受益，如果没有补贴获得阿维菌素，他们每个疗程将支付超过10.6万澳元。





组合抗癌药地西他滨与西达唑胺Decitabine with Cedazuridine（Inqovi®） 将首次在PBS上市，用于治疗骨髓增生异常综合症（MDS）和慢性粒细胞白血病（CMML）。





MDS是一组影响骨髓中正常血细胞生成的疾病，而CMML是一种白血病，其特点是血液和骨髓中存在大量称为“单核细胞”的白血细胞。2021年，大约有1000名患者通过PBS获得了类似的治疗。如果没有补贴，澳大利亚人每个疗程将支付超过4.35万澳元。





政府还将首次将 美卡舍明Mecasermin（Increlex®） 加入药品福利降价列表，该药用于治疗原发性胰岛素样生长因子1缺乏症（Primary IGFD）的儿童。患有原发性胰岛素样生长因子缺乏症的儿童与他们的年龄相比非常矮小，因为他们的身体不能制造足够的胰岛素样生长因子-1（IGF-1）。





美卡舍明是一种合成形式的IGF-1，可替代体内缺失的IGF-1，而IGF-1是一种天然存在的激素，对儿童生长很重要。 每年平均有80名澳大利亚儿童将从这一清单中受益。 如果没有补贴，家庭每年可能要支付超过4.05万澳元。 通过PBS，这些治疗的费用将仅为每份处方42.50澳元，优惠卡持有人则仅需支付6.80澳元。





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