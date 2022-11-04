对话黄鹤：网络负评不会改变作为脱口秀演员的成长路径

一段近四分钟的英文表演让黄鹤在网络走红。





大约两周多前，黄鹤在7号台的Australia's got talent节目中一段英文脱口秀在推特走红，视频收看量迅速超过800万，大家都在问：黄鹤是谁？她太好笑了。





黄鹤对SBS中文普通话节目说：“很意外，没有想到大家的反应这么激烈。”





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“这个段子是讲得很久的，所以说是比较老，然后我是一直在打磨之中，我也是每天都是去跑麦，这个段子只是我很多段子里面的梗比较集中的几分钟。”



这是黄鹤转行成为脱口秀演员的第六年，中国出生长大、美国读研工作，黄鹤在2019年的最后一天来到澳大利亚，专心发展自己的脱口秀事业。



黄鹤 Source: SBS / He Huang

如何看待负面评论？“不值得一提”

这段最初在推特发布的视频在被“搬运”到中文社交媒体所引发的反响同样强烈，而强烈中也带着些刺耳的评价。





有网友说：“新冠没所谓，剩女被骂一点不怨，自嘲本该是嘲讽自己，不是嘲讽自己所在的群体。”也有网友赞赏说：“我挺喜欢她的自嘲的，不过不是每个人都能欣赏这种玩笑。”





对此，黄鹤承认：“网上的负面评论曾经有几天让我觉得非常地沮丧，因为我从来没有经历过这个事情。”





但朋友与同行的支持让她得以很快地走出这个充满杂音的阶段。





“跟朋友聊、跟我身边的同行聊，大家都觉得这完全不值得一提，因为这些评论并不改变我做一个脱口秀演员的本质，也不改变我。”





黄鹤脱口秀视频中的“新冠”和“剩女”梗令中国网友批评其“辱华”，对此，黄鹤的态度依然是“爱怎么地就怎么地吧”，对于中国网络上上升的民族主义，她因同为中国人而有着一份理解。





“（中国）国内的疫情到现在还没有结束，有些官方的宣传会让你觉得就是世界不想让中国好，他们的信息非常得不对称。你既会英文又会中文时，看待问题会比较正面、理性一点。”





“我觉得，我也是作为海外华人，经过留学生（阶段）到达一种认知嘛，东西方文化、价值观调和下，我觉得很能理解，因为他们从小长大在那个环境里面，受的教育是容易让你觉得你就是代表中国政府。”



黄鹤 Credit: He Huang 事实上，黄鹤做英文脱口秀的目的之一正是试图去改变对中国人的“刻板印象”。





“喜剧的内核其实是愤怒，是怎么让你觉得非常不爽，怎么让你觉得很悲哀，然后把它转化成喜剧。”





“我试着在脱口秀里去改变大家对中国人的看法，中国（人）不是代表中国政府的，我们就是独立的个体，我们有自己的生活。”





她将这种努力形容为自己创作的动力，毕竟，无论身在何处，你无法改变你的来源和成长印记。





“我生长在中国，我是中国人，然后我也是女性，这个是我无法改变的，我也很骄傲我是个中国人。”



“这三、四分钟无法定义一个演员”

网络一朝走红，差不多前后脚，黄鹤入行以来的表演场次也达到了1000场的“里程碑”——她会认真记录自己表演的每一场，正如她会同样认真地对待每一个从自己口中说出的段子。





黄鹤衡量自己作为喜剧演员是否“优秀”的标准之一是“你说出（段子）去以后你是否comfortable”。





她显然很清楚自己对于“优秀”喜剧演员的定义：“就是你觉得你这个观点能否展示你作为一个喜剧演员或者作为一个人后面的支撑的理论价值观……又能让观众笑，这就是我的目标。”





她补充说：“现在还差点火候。”



黄鹤 Credit: He Huang 她也完全不认为如今走红的这段视频能够代表黄鹤风格，“这三、四分钟是无法定义一个演员的”，而至于黄鹤风格究竟是怎样的，她本人说仍在寻寻觅觅打磨中。





“你没有什么捷径，只能是不断训练，不断跑场子，不断去积累，才能达到后面的效果。”





在黄鹤的清晰规划中，通往“炉火纯青”的路也许至少要走八到十年，因此目前“不太着急去太多地（在网络）曝光自己”。





她最珍视的还是剧场及与现场观众的互动。





“在线上的话，你隔着屏幕，我在做表演的时候你可能在做饭，可能在睡觉，可能在上厕所，跟那个播客一样。”





“但是在线下的时候，每一场的观众不一样，观众的构成不一样，你的段子停顿、反馈，比如说你跟他们有些互动啊，都不太一样，就是感觉你那一场就是一个小的community、小社区的感觉。”





“我很享受这种感觉。”





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