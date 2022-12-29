从澳洲洪水到飓风“伊恩”：2022年全球十大气候灾损近2500亿澳元

要点： 一份新报告披露了2022年造成最严重损失的十大气候灾害；

造成巨损的灾害包括澳大利亚和巴基斯坦的洪灾，以及袭击美国和古巴的飓风“伊恩”；

专家表示，由于气候变化，极端天气事件的频率和强度正在增加。

一份新报告显示，2022年最具破坏性的气候灾害造成的经济损失已经披露，十大气候灾害平均每场造成的损失超过45亿澳元。





全球前十气候灾害造成的损失总计约1680亿美元（2490亿澳元）。





全球六大人口稠密的大洲发生了前十严重自然灾害，如风暴、洪水和旱灾，包括今年2月和3月肆虐澳大利亚东海岸的洪灾、6月至9月的巴基斯坦洪灾、以及9月和10月侵袭古巴和美国的飓风“伊恩”。





救援和发展机构基督教援助组织撰写了这份报告。该机构首席执行官帕特里克·瓦特（Patrick Watt）表示，前十大严重气候灾害的每一场都造成了超过45亿澳元的损失，这很能说明问题。





“它表明对气候危机不作为所要付出的经济代价，”瓦特说。



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“这些数字背后是数百万人的损失和痛苦的故事。如果不大幅削减温室气体排放，这种给人们和经济造成的损失只会增加。”





他说，气候变化给人类带来的代价包括房屋被毁、生命损失和许多人的农业生计遭到破坏。





11月举行的COP27气候变化会议同意设立“损失和损害”基金，该机构呼吁世界各国领导人决定如何去管理该基金并提供资金。



该基金旨在为因气候危机而遭受巨大损失的发展中国家民众提供财政支持。





2022年，造成最严重损失的气候灾难是9月至10月袭击古巴和美国的飓风“伊恩”。它造成的损失估计超过1400亿澳元，4万多人流离失所，130人丧生。





澳大利亚的洪灾造成6万多人流离失所，损失超过110亿澳元。





中国的洪灾造成180亿澳元损失，239人流离失所。





巴基斯坦毁灭性的洪水造成1739人死亡，损失估计达83亿澳元。





基督教援助组织表示，大部分金额是根据保险数据估计的。



Parts of the central business district under water at Forbes, in the Central West of New South Wales, Thursday, November 17, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE RFF-CMCC欧洲经济与环境研究所研究员达斯古普塔（Shouro Dasgupta）表示，气候变化、极端天气事件的“频率”和“强度”都在增加，导致了“前所未有的经济和社会影响”。





达斯古普塔表示，气候变化的主要影响之一是对粮食安全的影响。





他说：“气候变化已在破坏全球粮食安全，加剧了新冠疫情、地缘政治、能源和生活成本危机所带来的影响。”





达斯古普塔指出，气候变化导致热浪越来越频繁，根据最近的《2022年柳叶刀倒计时》报告，与1981至2010年的平均水平相比，2020年遭受“中度或重度”粮食不安全的人数估计增加了9800万人。



The report found floods, cyclones and drought killed and displaced millions of people in parts of the developing world that have historically done very little to contribute to the rapid rise in greenhouse emissions. Source: SBS 海利·福勒（Hayley Fowler）教授是英国纽卡斯尔大学气候变化影响学教授。她说，自前工业化时代以来，由于人类活动，气温已经上升了约1.2摄氏度；更暖的空气可以容纳更多的水分，令极端降雨事件和洪水以及更热的热浪更有可能发生。





“因此，气候变化使得极端天气事件在发生时更为严重，也更加持久，” 福勒教授说：“因此造成的损失和影响会更加严重，并意味着处理它们对社区的影响是一个巨大的挑战。”





非洲国家不属于污染最严重的国家，但正在遭受较富裕国家的排放所带来的后果。





总部设于非洲内罗毕的能源和气候智库Power Shift Africa主任穆罕默德·阿道（Mohamed Adow）说：“在非洲，我们看到气候变化给那些对气候变化影响最小的国家造成的痛苦。”



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“2023年是需要我们所有人觉醒的一年，我们需要开始让世界走上正确的轨道。”





孟加拉国气候正义政策顾问努斯拉特·乔杜里（Nushrat Chowdhury）说，这些灾难显示全球南方面临的不平等和脆弱性的程度。





他说：“这份报告显示了对‘损失和损害’基金的迫切需求，以及我们启动和运行该基金的紧迫性。”





“巴基斯坦被洪水淹没的民众以及我的国家孟加拉国遭受“西特朗”气旋风暴袭击的灾民，都需要这种支持来重建他们的生活。”





“在全球南方，许多应对这些灾害的人负担不起保险来弥补他们的损失，他们往往不能依靠国家来作为安全网。事实上，他们几乎没有做过导致气候紧急状态的事情，这就是为什么他们在没有获得支持的情况下受苦是如此不公平。”





“我们必须在2023年看到变化。”





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