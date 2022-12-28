澳洲多地跨年期间再度迎来严重热浪 哪些地区将受影响？

要点： 今年夏季的第一波热浪高峰已袭击澳大利亚南部的部分地区；

本周二，受影响地区的气温比平均值高出8至16摄氏度；

另一场热浪预计从新年前夕持续到元旦，将影响澳大利亚多地。

持续三天的热浪袭击了澳大利亚南部部分地区，周二的最高气温高达 40摄氏度。





南澳、维州、塔州、新州和西澳偏远地区发布了热浪警告，气温比平均水平高出8至16摄氏度。





南澳州周二迎来了自2021年1月以来最热的一天。周二晚上，墨尔本迎来自2018年1月以来最暖的夜晚，最低气温为26摄氏度。





一股冷锋预计将在本周中期缓和酷热天气，但这是暂时的凉爽，气象局预计新年前将出现为期三天的热浪。





低强度至重度的热浪将席卷西澳部分地区、昆州西南部、新州西北部和南澳东北部。新州西部、维州东北部、北领地西南部和塔州的大部分地区也将受到影响。



A map of Australia shows the parts of Australia affected by a forecast heatwave starting on New Year's Eve. Source: AAP / Bureau of Meteorology

热浪是什么？

澳大利亚气象局高级气象学家克里斯蒂·约翰逊 (Christie Johnson) 表示，热浪并不仅仅是指“炎热的一天”。





她说：“热浪是指连续三天在最高和最低温度方面都出现了异常的高温。连续数天累积的酷热会增加健康风险。”



People cool off in the Nepean river at Penrith, west of Sydney, as temperatures reached the early 30s on Tuesday. Source: AAP / Dan Himbrechts “这是一个危险情况，因为热浪确实会导致很多健康问题，即使是健康的人也会面对。”





“它是我们最大的杀手之一，造成的死亡和疾病比任何其它类型的自然灾害都要多。”





她表示，高温环境及风势也增加了丛林火灾的风险，在热浪出现后 48 小时内，Mallee、Wimmera 和北部郊区等地都有很高的火灾风险。





“在你离开营火前，确保它们已完全熄灭，这非常重要。”



如何避免与热浪相关的疾病和死亡？

维州救护服务部长加布里埃尔·威廉姆斯（Gabrielle Williams）表示，州政府正在开展一项新活动，以减少在炎热天气中将儿童留在车内的事件。





她说：“儿童和婴儿无法像成人那样调节体温。他们的体温上升速度是成人的三到五倍，这可能会在短短的几分钟内导致悲剧发生。”





去年夏天，维州救护服务机构（Ambulance Victoria）的救护员接到全州410 例有人被锁在车内的报告，当中92.5%为13 岁以下的儿童。





该机构担心今夏这一趋势可能更加糟糕。





它在一份声明中说：“上个月（有人被锁在车内的）报告已经上升到113例，这令人担忧。” 2021年12月1日至2022年11月30日期间记录了1228例。





该机构执行董事安东尼·卡尔里昂（Anthony Carlyon）建议，有四项技巧对于保护自己免受高温伤害至关重要。





“请确保你补充水份，全日都要喝水；请避免直接在阳光照射下，尤其是在一天中最热的时候；请留意年长的亲友和邻居，确保他们安全；最重要的是，永远不要把孩子留在车里。”





Additional reporting: AAP





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