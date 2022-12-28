澳洲多地跨年期间再度迎来严重热浪 哪些地区将受影响？

要点：
- 今年夏季的第一波热浪高峰已袭击澳大利亚南部的部分地区；
- 本周二，受影响地区的气温比平均值高出8至16摄氏度；
- 另一场热浪预计从新年前夕持续到元旦，将影响澳大利亚多地。
持续三天的热浪袭击了澳大利亚南部部分地区，周二的最高气温高达 40摄氏度。
南澳、维州、塔州、新州和西澳偏远地区发布了热浪警告，气温比平均水平高出8至16摄氏度。
南澳州周二迎来了自2021年1月以来最热的一天。周二晚上，墨尔本迎来自2018年1月以来最暖的夜晚，最低气温为26摄氏度。
一股冷锋预计将在本周中期缓和酷热天气，但这是暂时的凉爽，气象局预计新年前将出现为期三天的热浪。
低强度至重度的热浪将席卷西澳部分地区、昆州西南部、新州西北部和南澳东北部。新州西部、维州东北部、北领地西南部和塔州的大部分地区也将受到影响。
A map of Australia shows the parts of Australia affected by a forecast heatwave starting on New Year's Eve. Source: AAP / Bureau of Meteorology
热浪是什么？
澳大利亚气象局高级气象学家克里斯蒂·约翰逊 (Christie Johnson) 表示，热浪并不仅仅是指“炎热的一天”。
她说：“热浪是指连续三天在最高和最低温度方面都出现了异常的高温。连续数天累积的酷热会增加健康风险。”
“这是一个危险情况，因为热浪确实会导致很多健康问题，即使是健康的人也会面对。”
People cool off in the Nepean river at Penrith, west of Sydney, as temperatures reached the early 30s on Tuesday. Source: AAP / Dan Himbrechts
“它是我们最大的杀手之一，造成的死亡和疾病比任何其它类型的自然灾害都要多。”
她表示，高温环境及风势也增加了丛林火灾的风险，在热浪出现后 48 小时内，Mallee、Wimmera 和北部郊区等地都有很高的火灾风险。
“在你离开营火前，确保它们已完全熄灭，这非常重要。”
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热浪是“无声杀手” 给它们命名会有帮助？
如何避免与热浪相关的疾病和死亡？
维州救护服务部长加布里埃尔·威廉姆斯（Gabrielle Williams）表示，州政府正在开展一项新活动，以减少在炎热天气中将儿童留在车内的事件。
她说：“儿童和婴儿无法像成人那样调节体温。他们的体温上升速度是成人的三到五倍，这可能会在短短的几分钟内导致悲剧发生。”
去年夏天，维州救护服务机构（Ambulance Victoria）的救护员接到全州410 例有人被锁在车内的报告，当中92.5%为13 岁以下的儿童。
该机构担心今夏这一趋势可能更加糟糕。
它在一份声明中说：“上个月（有人被锁在车内的）报告已经上升到113例，这令人担忧。” 2021年12月1日至2022年11月30日期间记录了1228例。
该机构执行董事安东尼·卡尔里昂（Anthony Carlyon）建议，有四项技巧对于保护自己免受高温伤害至关重要。
“请确保你补充水份，全日都要喝水；请避免直接在阳光照射下，尤其是在一天中最热的时候；请留意年长的亲友和邻居，确保他们安全；最重要的是，永远不要把孩子留在车里。”
Additional reporting: AAP
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