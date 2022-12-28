你的邻居们在2022年澳大利亚大选中是如何投票的？

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在今年的联邦选举中，澳大利亚的投票模式发生了戏剧性的变化，主要政党被 “大规模抛弃”。它甚至激发了《麦考瑞词典》的年度词汇——“茶色”——它代表了独立候选人。





2022年，有10名独立人士当选（2019年为3人），绿党的议员人数从1人增加到4人，联盟党和鲍勃·卡特（Bob Katter）的澳大利亚党的代表也再次当选。





SBS新闻用澳大利亚选举委员会的一手数据制作了一张互动地图，以展现与上次选举相比，人们投票模式的变化。





在这里输入你的地址，你就可以看到在你居住地两公里内的投票站人们的投票情况。



互动地图显示了主要政党以及包括宝琳·韩森（Pauline Hanson）的一国党在内的小党派的得票情况。你可以点击下面弹出的政党 “气泡”，了解更多关候选人和他们的得票情况。





它还包括 “非正式 ”选票或填写错误的选票这些没有被计入选举结果的选票。





如果你输入的地址没有对应的投票站，那么请搜索最近的城镇。地图上的字母PPVC指的是 选前投票中心。





除了你自己的社区外，还值得看看诸如Kooyong、North Sydney和Fowler等选区（尝试搜索地址“Liverpool, New South Wales”），看看它们是如何产生如此惊人的波动的。





以下是我们从今年的选举中了解到的其他一些情况：



茶色选民不是“心怀不满的自由党人”

2022年澳大利亚选举研究是澳大利亚规模最大、持续时间最长的选举研究，研究发现几乎每三个选民就有一个给小党或独立候选人投票——这是近100年来最大的数字。



Teal independent Monique Ryan toppled federal treasurer Josh Frydenberg in the seat of Kooyong at the 2022 election. Source: AAP / Luis Ascui 所谓的 “茶色”候选人的崛起是2022年选举中最大的事件之一，他们是一群松散的独立人士，对气候变化行动和政治诚信有着共同的兴趣。





这项研究于12月发布，由澳大利亚国立大学和格里菲斯大学领导，发现大多数茶色选民不是 “心怀不满的自由党人”，而是工党和绿党的战术选民。



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不到五分之一的茶色选民以前曾投票给联盟党，报告发现他们在意识形态上与工党选民接近——置于中间偏左的位置。



Many teal voters supported Labor and the Greens in the previous election. Source: SBS 研究报告的共同作者、格里菲斯大学的萨拉·卡梅伦（Sarah Cameron）博士说，选民对主要政党的不满不足以改变结果，一个可行的替代方案是必不可少的。





卡梅伦博士说：“茶色选民资金充足、组织严密的运动，被媒体广泛报道。”





“这些宣传针对现任联盟党政府的弱点，调动人们对现任联盟党政府在气候变化、政治诚信和性别平等等问题上的失望情绪。”





“茶色选民的中期成功将取决于他们能在多大程度上创造一个独特的政治身份，以带入2025年的联邦选举。”



两个主要政党的选票降至历史最低点

研究报告的共同作者、澳大利亚国立大学的伊恩·麦卡利斯特（Ian McAllister）教授说，在这次选举中，主要政党被“大规模抛弃 ”。





麦卡利斯特教授说：“这种地震式转变的投票的主要受益者是绿党和独立候选人。”





2022年仅有37%的选民表示他们总是投票给同一个政党，这是一个历史最低点。在1967年时，这个数字是72%。





该研究还发现，工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）是自2007年陆克文（Kevin Rudd）以来最受欢迎的政党领导人。



Anthony Albanese was the most popular party leader since Kevin Rudd in 2007. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 自由党前领导人和前总理斯科特·莫里森（ Scott Morrison）被发现是该研究历史上最不受欢迎的主要政党领导人，该研究始于1987年。





卡梅伦博士说：“工党领导人阿尔巴尼斯比莫里森和前任工党领导人比尔·肖顿（Bill Shorten）都更受欢迎。”





阿尔巴尼斯在10分制中得到5.3分，而莫里森仅得到3.8分，这比他在2019年选举中的5.1分有所下降。



Scott Morrison was the least popular major party leader since the start of the Australian Election Study in 1987. Source: AAP / Richard Wainwright “在9个打分项中，安东尼·阿尔巴尼斯在八个方面都比莫里森得分更高，其中诚实、值得信赖和同情心的得分差距最明显，”麦卡利斯特教授说。



联盟党在年轻人中的不受欢迎

联盟党几乎在每个年龄段的得票率都有所下降，但在年轻的澳大利亚人中尤其如此。





40岁以下的选民中约有四分之一报告说在2022年投票给联盟党。这是在35年的研究历史上，第一次很大一部分的选民对一个主要政党的支持度如此之低。





相比之下，工党的支持率与2019年相比几乎没有变化，约38%的40岁以下选民支持该党。



小党支持率的性别差异

男性和女性选民的投票模式也存在差异。





38%的男性投票给了联盟党，只有32%的女性投票给了他们。工党的趋势则发生了逆转，其候选人吸引了36%的女性选票，而男性则为32%。



Voters queue outside an Australian Electoral Commission voting centre in the electorate of Tangney, Perth. Source: AAP / Richard Wainwright 在人们支持的小党中，性别也起了一定作用。大约16%的女性投票给绿党，而男性只有9%。





但在“其他 ”类别中，投票给小党的男性（22%）多于女性（16%），这是因为更多的男性投票给小的民粹主义政党，包括宝琳·韩森的一国党和澳大利亚联合党。



对独立候选人的支持可能会增加

麦卡利斯特教授说，他相信澳大利亚，对独立人士和小党的支持只会继续增长。





他说，几十年来，向独立人士倾斜的天枰一直在蓄力。





他说：“选民们现在对主要政党已经不那么‘生疏‘了，他们在政治选择上更能独立思考。”





“这一趋势是由更广泛的社会变化推动的，如高等教育的普及、几代人的更替、社交媒体的兴起，以及对问题优先级的转移。”





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