【安居澳洲】澳大利亚统一全国紧急警报和火灾等级系统

2019年12月，澳大利亚因在“黑色夏天”期间肆虐该国的灾难性丛林大火而成为全球头条新闻。





大火烧焦了大片土地。





仅几周后，受大火影响的一些社区被淹没在水下，因为强降雨和暴风雨导致河流泛滥。





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罗伯·韦伯（Rob Webb） 是澳大利亚和新西兰国家消防和紧急服务委员会 (AFAC) 的首席执行官。





他说，30 多个州和领地的紧急支持服务部门经过共同努力，寻找到一种协调的方法，以最好地沟通、准备和应对日益频繁和严重的自然灾害。





澳大利亚是一个宜居的好地方，一年四季都是宜居的好地方，但我们确实经历了各种不同类型的灾难时期。随着我们的气候在变化，我们看到越来越多的复杂灾害发生，这些灾害连续发生，或者正在发生在更广泛的地区，因此我们发现，我们需要越来越多地跨境分享我们的资源。 Rob Webb, AFAC CEO

Source: AAP 澳大利亚最近更新并简化了其紧急警报系统和火灾危险等级，并引入了全国一致的系统。





这是为了确保应急响应机构和整个社区都了解每类风险的含义，并知道在发生自然灾害时如何做出反应，无论是在何地。





火灾危险等级和紧急警告系统相似，但它们用于紧急情况的各个阶段和不同的危险。





气象局 (BOM) 的全国社区参与经理菲奥娜·顿斯敦（Fiona Dunstan）解释了这些差异。





“火灾危险等级系统是专门针对火灾准备的，即火灾的严重程度，或对天气状况和导致的环境的关注程度。所以，如果我们说，天会很热，风很大，我们有一段时间没有下雨，草和植被以及所有的树都非常干燥，从这些因素我们就可以确定火灾的危险等级。在那里，我们会提醒，我们需要采取行动，以防万一发生火灾的情况。”





相比之下，澳大利亚预警系统用于描述已经发生的紧急情况或事件的严重性。它用于多种类型的自然灾害，而不仅仅是火灾。





菲奥娜说：“澳大利亚警告系统旨在整合许多不同类型的危险警告，例如洪水、火灾、旋风、高温……这些不同类型的系统。这个系统有一个分级的方法，根据对人们生命或其家庭或企业的威胁的程度提供警告。所以，一个是在灾害之前，一个是在灾害期间。”





澳大利亚全国警报系统于2020 年12月推出，分为三个颜色编码类别。





新修订的火灾危险等级系统于2022年 9月推出，有四个类似的颜色编码类别。





AFAC 首席执行官罗伯·韦伯（ Rob Webb） 解释说。





“它正在取代一个已经有近 50 年历史的系统，而且这个新系统也有一个更简单的系统供我们的社区理解。我们与社区合作设计了一个新的、更简单的四级系统，其语言非常简单，允许人们在需要时准备好采取行动”。





伊丽莎白·高（Elisabeth Goh） 是新南威尔士州农村消防局的长期志愿者。她说了解这些警报至关重要。





“我们经常看到的是，那些不离开、不理解或离开太晚的人，我们也经常不得不在非常严重的火灾中帮助他们，而这实际上意味着他们在使用消防资源，因为我们需要照顾人们，支持人们试图摆脱那些危险的情况。”





新的火灾危险等级系统融合了不同应急机构和气象局整理的最新科学和数据。





韦伯先生说，新系统考虑了澳洲不同地区发现的不同类型的气候和植被。





“以前，我们只使用两种不同类型的燃料。我们有森林燃料和草燃料。现在，我们正在使用八种不同的类型来识别我们在澳大利亚周围拥有的种类繁多的植被。它使我们能够提供比以往任何时候都更准确和更精细的信息。”





火灾危险等级系统的第一类是“中等”，是绿色的。这意味着是时候“计划和准备”了。





下一个类别是“高”，是黄色的，意思是“准备好行动”。





韦伯先生说，在绿色和黄色评级期间，鼓励社区寻求有关天气状况的信息，并与当地紧急服务部门保持联系以获取最新信息。 “在澳大利亚，我们总是必须注意我们周围的情况。经常发生火灾。在某些日子里，当我们说“准备好行动”时，我们是在要求我们的社区提高警觉意识。他们可能要多查看一下天气，或者多查看一下当局的网站，并确保他们了解那天他们可能会做什么。”





评级最高的两个类别是橙色的“极端”和红色的“灾难性”。





韦伯先生解释说，“极端”级别意味着您必须立即采取行动保护您的生命和财产。





“灾难性”或红色类别意味着您需要离开丛林大火风险区域才能生存。



“所以，在那个‘现在就采取行动’的时候，这真的意味着你要决定你那天的行动。当火情达到那个极端水平时，你真的必须能够明白，如果在这些条件下发生火灾，它们将无法在白天的高温下得到控制，所以你必须意识到你在做什么'要做什么，你的丛林大火生存计划是什么，是留在原地还是要搬到更安全的地方'。





韦伯先生说，您的丛林大火生存计划以及您的反应将取决于您的具体情况。





虽然澳大利亚一些人口较多的地区在炎热的月份容易发生火灾，但该国其他地区，如北部，在冬季会发生火灾。





“这会因人而异，你的财产在哪里，你的财产准备得如何，但最终来说，如果你听到这个极端的预报并且你处于森林火灾多发地区，那就是你必须了解自己的森林火灾的地方生存计划，然后采取行动，您可以选择离开，也可以选择与家人坐下来讨论当天您可能会做什么。”



Strong winds fan Vic bushfires. Source: AAP 一旦发生丛林大火或其他危险，澳大利亚3级预警系统就会启动。





第一级是“建议”，黄色，表示危险已经开始，但没有直接危险。





第二个级别是橙色的，称为“观察和行动”。这意味着情况正在发生变化，您应该采取行动保护自己。







Natural disasters in Australia Source: AAP

第三级是红色的“紧急警告”，这意味着您处于危险之中，延迟行动会使您的生命处于危险之中。

菲奥娜说，您应该如何应对每个警告还取决于紧急情况的类型。 如果发生洪水或火灾，您可能需要撤离该地区。但是，如果危险是极端高温或冰雹，您可能需要寻求庇护。事先了解您和您的家人将如何应对是关键。









制定计划并与他们的家人讨论，如果我们受到事件的影响，我们应该做哪些类型的事情。我们去哪里？我们会带走什么？我们将如何保证我们的宠物、我们的孩子的安全？因此非常重要的是，在我们真正针对事件发生的类型发出正式警告之前，家庭或社区内已经开始讨论了。 Fiona Dunstan, AFSM

Examples of the three-tiered Australian Warning levels.

韦伯先生说，每个人都应该联系当地的紧急服务部门，以查找有关他们所在地区可能发生的危险类型的信息。



你会遇到洪水吗？你会遇到风暴吗？你会碰到火灾吗？了解可能存在的风险，并了解您可以采取哪些措施来降低这些风险。这是最重要的。这需要一点工作，但是花一点时间来了解该地区的危险实际上可以在在未来挽救你的生命。 Fiona Dunstan, National Community Engagement Manager, BOM

更多信息:

请对照澳大利亚火灾等级系统（ the Australian Fire Danger Ratings System Fact Sheets）点击 12 different languages (在文末)。