珍贵的纪念品：华人女生亲手压铸皇家铸币厂2023首枚硬币

要点： 一名在澳留学的台湾交换生压制了2023年第一枚硬币；

这枚硬币以“深海生物”为主题，背面是女王伊丽莎白二世的肖像；

以国王查尔斯三世为主题的新硬币将于2023年底进入流通。

一名在澳大利亚学习的台湾交换生帮助压铸了位于堪培拉的澳大利亚皇家铸币厂制造的2023年第一枚硬币。





Mina Hsu在1月1日早上到达澳大利亚皇家铸币厂的前100人中抽中了这个机会。





这是新冠疫情两年来，铸币厂这一受欢迎的年度活动首次回归。





在堪培拉的澳大利亚国立大学学习的Mina说，她在新年前夜才知道这个活动。





“我只是来玩玩，”她说，并补充说她认为这是一个珍贵的纪念品。





“我将把它存放在家里，把它安全地锁起来。”





今年的第一枚硬币是以澳大利亚罕见的深海生物为主题的系列硬币的其中之一，包括大鳍乌贼（big fin squid）、蛇尾海星（brittle star）、小飞象章鱼（dumbo octopus）、金珊瑚（gold coral）、仙人掌海胆（cactus urchin）和刺帝王蟹 （spiny king crab）。



Six coins from the new collection featuring Australian deep sea marine animals. Source: SBS 澳大利亚皇家铸币厂和国家科学机构CSIRO联手展示了生活在澳洲南部和东部海岸线的海洋生物。





CSIRO代理首席执行官亨廷顿（Elanor Huntington）说，深海中的发现是由该机构的旗舰研究船Investigator发现的。





亨廷顿教授说：“我们深海的许多地方仍然是一个谜，我们对火星表面的了解比我们对最深的海洋的了解还要多。”





“2023年的新硬币系列突出了这些合作研究，以及他们为更好地了解我们海洋中的生命所做出的重大贡献。”





硬币的背面有伊丽莎白二世女王的肖像。





这将是最后一次发布这位已故君主的新设计，并以 “伊丽莎白二世1952-2022”的字样致敬她在位70年。





从2023年底开始，澳大利亚硬币将采用国王查尔斯三世的肖像。





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