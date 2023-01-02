德约科维奇回归澳网公开赛 赛事组织者、公众和对手如何看待？

要点： 去年1月，网球运动员诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）因未接种新冠疫苗被澳大利亚驱逐出境；

对他的三年禁令后来被推翻，如今他已经抵达澳大利亚准备参加网球比赛；

上周三，德约科维奇表示，虽然他无法忘记签证事件的磨难，但他渴望继续前进。

诺瓦克·德约科维奇上周抵达澳大利亚，准备参加2023年澳大利亚网球公开赛（Australian Open）。去年，因签证遭取消并被驱逐出境，德约科维奇错过了这一赛事。





这一有争议的决定当时成为世界各地的头条新闻，引发了抗议，并让关于疫苗强制接种规定的辩论不断发酵。





如今，赛事组织者和德约科维奇都对“很棒的夏天”以及球迷的支持感到乐观。那么澳大利亚已经准备好欢迎他了吗?



2022年发生了什么？

2022年1月，德约科维奇在澳大利亚网球公开赛之前抵达墨尔本，但由于没有接种新冠疫苗，他被拘留，最终被取消签证。





时任移民部长亚历克斯·霍克（Alex Hawke）行使自由裁量权，以“维护健康和良好秩序”为由取消了德约科维奇的签证，称此举符合公众利益。





起初德约科维奇被禁止三年内进入澳大利亚，但他在去年11月获得了来澳签证。





德约科维奇希望从疫苗接种事件中“走出来”。



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澳网公开赛赛事总监克雷格·泰利（Craig Tiley）希望球迷欢迎德约科维奇。





“我对澳大利亚公众非常有信心，”泰利说。





“我们是受过良好教育的体育公众，尤其是那些来观看网球比赛的人，他们喜欢网球，他们喜欢看到伟大的事物，他们喜欢看到矫健的运动能力，喜欢看到很棒的比赛。”





“我很有信心，球迷的反应会像我们希望的那样，他们会表示尊重。”





上周四，九度赢得澳网公开赛冠军的德约科维奇告诉记者，虽然他永远不会忘记12个月前发生的事情，但他在澳大利亚感觉“很棒”。





“那是……我从未经历过的，希望不会再发生。但对我来说，这是一次宝贵的人生经历，正如我说过的，这种经历将一直留在我心里，但我必须继续前进。”





“我在澳大利亚一直感觉很棒。我在这里打出了我最好的表现，得到了很多支持，所以希望我能再次度过一个很棒的夏天。”



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塞尔维亚裔澳大利亚网球迷的感受如何?

对于许多塞尔维亚裔澳大利亚网球球迷来说，当时德约科维奇的签证问题是一个转折点，他们对此非常沮丧。





安德烈·特里克维奇（Andrei Trickovic）住在墨尔本。他说，虽然他喜欢网球，但由于澳大利亚对德约科维奇的态度，他选择不看2022年的赛事。





“我认为收视率会下降……我没有看，之所以没有看，是因为他们不让诺瓦克比赛，”他说。





“（诺瓦克）他被允许来澳大利亚之后，他做的一切都是正确和合法的，甚至一名法官都说一切都很好，后来移民部长取消了他的签证……我知道还有很多球迷也没看比赛。”





当时，在德约科维奇于墨尔本的律师办公室和他被拘留的公园酒店（Park Hotel）外，塞尔维亚球迷聚集抗议，以示对他的支持。





特里克维奇告诉SBS新闻，虽然他相信大多数塞尔维亚裔澳大利亚人都支持德约科维奇，但在今年的比赛中，其他澳大利亚人可能会有不同的看法和反应。





他说：“塞尔维亚社区有对德约科维奇的支持，但当这件事变得政治化时，我在澳大利亚其他任何群体中感觉不到这种支持。”





“我觉得，对于那些本来就不喜欢他的人来说，这件事给了他们一个更不喜欢他的理由，” 特里克维奇说。



A protester holds a banner outside the Park Hotel calling for the release of refugees being detained inside the hotel in Melbourne, Australia, Saturday, 8 January, 2022. Source: AAP, AP / Hamish Blair

被拘留的寻求庇护者

德约科维奇在当时被拘留，被拘留在公园酒店的寻求庇护者和澳大利亚的移民拘留政策也受到全球关注。





当时，还有32名寻求庇护者被安置在同一家酒店，他们此前曾报告在食物中发现蛆虫和霉菌，并表示在火灾后他们无法使用健身房设施或洗衣机。





这些寻求庇护者在随后几个月里被释放，德约科维奇表达了他的支持。





他说：“他们没有做错任何事，他们是寻求庇护的人，在这里待了九年。”





“对此我不理解。但如果能够以一种积极的方式为他们带来一些光明，让他们被释放，那么我当然很高兴，因为他们在不同的国家获得了另一个机会。”



人们如何看待?

与2022年1月相比，澳大利亚如今的新冠限制措施已经非常不同。





后来澳大利亚改变了边境规定，不再要求入境旅客接种新冠疫苗或提供新冠检测阴性结果。





拉斐尔·纳达尔（Rafael Nadal）赢得了2022年澳网公开赛的冠军，上周三，他被问及对于对手回归今年澳网公开赛的看法。





“诺瓦克在这，这对网球来说是好事，对球迷来说可能也是好事，”他说。





“让我们看看，不是吗？球场上最好的球员总是能赢。”





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