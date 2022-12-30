“伴随你的余生”：德约科维奇表示希望“走出”疫苗接种事件

要点： 德约科维奇已抵达澳大利亚，将于周日参加阿德莱德国际赛；

近1年前，他因未接种疫苗而被驱逐出境；

澳大利亚网球公开赛将于2023年1月在墨尔本举行。

诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）已抵达澳大利亚，近1年前，他因未接种疫苗而被驱逐出境。





上个月联邦政府给他发放了签证，这位世界排名第五的选手在本周早些时候抵达了阿德莱德。



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他告诉记者，虽然他永远无法忘怀12个月前发生在澳大利亚的事，但他目前感觉“很棒”。





他说：“显然，12个月前发生的事情对我、对我的家人或对任何与我关系密切的人来说都不容易，那样离开这个国家显然令人失望。“





今年澳网前夕，这位35岁的球员因未接种疫苗被驱逐出境。



Novak Djokovic during a practice session on Thursday ahead of the Adelaide International Tennis tournament. Source: AP / Kelly Barnes/ “你不会忘记这些事，”他说，“像这样的一件事会伴随你的余生。“





“正如我所说，这是我以前从未经历过的事，希望以后也不必经历。但它对我来说是一次宝贵的人生经历，正如我所说的，很难忘怀，但我必须继续前进。”





“澳大利亚总是让我感觉很好。我在这里打出了最好的表现，并得到了许多支持，希望我在这能够再次收获一个伟大的夏天。”





今年1月，德约科维奇被强制隔离在用于拘留难民与寻求庇护者的墨尔本公园酒店，自此人们开始关注酒店条件。



一些被关押在那里的寻求庇护者告诉记者，他们被关押在岸上和离岸设施多年，并且不被允许外出。





11月，澳大利亚政府签发了德约科维奇前往参加大满贯赛事的签证，但随后声称在考虑了所有相关因素后决定撤销其签证。





自2022年1月起，澳大利亚取消了所有与新冠相关的边境限制，包括要求提供疫苗接种证明。





德约科维奇将参加于周日开始的阿德莱德国际赛。



Djokovic was held in immigration detention and then deported from Melbourne in January 2022. Source: AAP / James Ross 澳网公开赛赛事总监克雷格·泰利（Craig Tiley）说，他希望大家能对德约科维奇的到来表示欢迎。





泰利说：“我对澳大利亚公众很有信心。”





”我们的公众受过良好的体育教育，特别是那些来观看网球比赛的人，他们喜欢网球，他们喜欢看到伟大的事情，他们喜欢看到伟大的体育精神，伟大的比赛。”





“而且我很有信心，球迷的反应会像我们希望的那样，并对德约科维奇致以敬意。”





2023年澳大利亚网球公开赛将于1月16日至29日在墨尔本公园举行。





这位35岁的老将由于其疫苗接种情况，仍然无法前往美国参赛。





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