全澳四天内有11人溺水身亡 当局向度假者发出警告

要点： 在过去四天里，有11人溺水身亡，包括儿童和一名水肺潜水者；

其中一些人是在试图营救其他人时溺水的；

度假者被警告在海滩、河流和湖泊要特别小心。

自圣诞节以来，澳大利亚有11人溺水身亡，度假者被警告在海滩、河流和湖泊要格外小心。





此前，一名男子于周三晚间在昆州的冲浪者天堂海滩溺水身亡。





警方说，初步报告显示，这名男子和一名男孩在水中遇到麻烦后被救生员救起，但医护人员已回天乏术。





周二，一名五岁的维州女孩的和一名新州的水肺潜水者溺水身亡。





这名女童与家人外出时，在维州中部小镇纳甘比（Nagambie）一个受欢迎的度假地点的湖中失踪，随后死亡。





这位60多岁的水肺潜水者在新州纽卡斯尔南部的麦夸里湖（Lake Macquarie）被发现时，已经失去了知觉。



澳大利亚皇家救生协会（Royal Life Saving Australia）的首席执行官贾斯汀·斯卡尔（Justin Scarr）表示，酒精往往是假期溺水事件的一个主要因素。





他说：“去年夏天，超过四分之一溺水死亡事件跟酒精有关，所以我们呼吁大家在钓鱼、划船或游泳活动结束前不要喝啤酒。”





“圣诞节和元旦之间的几天总是致命溺水事件高发期。”



新州救护车服务（NSW Ambulance）的督察凯·阿姆斯特朗（Kay Armstrong）说，受最近的洪水影响，河流在这个时候格外危险。





阿姆斯特朗女士在周三表示：“河流中暗流涌动，并且水中还有很多碎片。”





“人们需要警惕，如果他们看不清河流底部，那他们可能甚至不应该下水。”





节日期间，澳大利亚各地沿海和内陆水道至少发生了10起溺水事件。





圣诞节当天，一名19岁的男子在维州西南部的洛恩（Lorne）小镇溺亡，新州一名36岁的男子在悉尼西北部的霍克斯伯里河（Hawkesbury River）溺亡。





节礼日（Boxing Day）当天，一名30多岁的男子在新州与维州边界附近的休姆湖（Lake Hume）中被发现时，已经失去了知觉，一名17岁的男孩在墨尔本南部的默迪洛克（Mordialloc）附近溺亡，一名73岁的南澳州女性在阿德莱德南部的锡克利夫（Seacliff）水域被发现时也失去了知觉。



周二，两名少女在新州东北部的塔姆沃思（Tamworth）的划船活动中溺亡，一名33岁的台湾男子的尸体在西澳州科里（Collie）附近的一个湖中被打捞出来。





截至周三晚间，另一名男子在沃加沃加（Wagga Wagga）的马兰比季河（Murrumbidgee River）失踪。





根据澳大利亚皇家救生协会的数据，今年夏天全澳已有16人溺亡，其中包括6名儿童。这个数字是在周三发生冲浪者天堂溺水事件前统计的。



