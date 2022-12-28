【2022国际大事记】盘点那些被载入世界历史的难忘瞬间

正当全球各国逐渐从新冠病毒的阴影中恢复时，一些新的危机出现了，笼罩了整个世界。





2022年，国际社会被悲剧、武装冲突和大规模抗议活动所震撼。而对许多人来说，足球届最盛大的赛事——世界杯——带来了一丝慰藉。





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俄罗斯入侵乌克兰

在区域紧张局势持续数月之后，2月24日，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）发动军队入侵乌克兰东部，此举震惊世界。





欧盟立即宣布，对俄罗斯实施严厉制裁。欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）谴责了俄罗斯的行动。





Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, center, Turkish President Recep Tayyip Erdogan, left, and United Nations Secretary General Antonio Guterres shake hands after their meeting in Lviv, Ukraine, Thursday, Aug. 18, 2022. Source: AP / Evgeniy Maloletka/AP/AAP Image



她说：“俄罗斯军队入侵了乌克兰，入侵了一个自由的主权国家。而在欧洲中心，再一次的，无辜的女人、男人和儿童死亡或为自己的生命担忧。我们谴责这种野蛮的攻击和为其辩护的狡猾论点。是普京把战争带回了欧洲。”





冲突的确切伤亡人数目前还无法衡量。但多数估计称，或有数万人死亡。与此同时，在俄罗斯的空袭下，乌克兰的基础设施面临极限的挑战。





伊朗大规模抗议

冲突同样发生在中东地区。因宗教政府对女性的态度，伊朗爆发了大规模抗议。





9月16日，22岁的伊朗女性玛莎·阿米尼 （Mahsa Amini）因没有适当佩戴头巾而被国家道德警察逮捕，并在拘留期间身亡。





一场大规模抗议活动由此展开，人们走上街头，反对伊朗的国家暴力和对待女性的态度。





Protesters hold a vigil for 22-year-old Mahsa Amini at Sydney Town Hall, Sunday, September 25, 2022. Source: AAP / ROUNAK AMINI/AAPIMAGE



伊朗活动家、异见者马希赫·阿琳娜嘉德 （Masih Alinejad）说，女性正在以前所未有的方式表达她们的愤怒。





她说：“显然，女性们站在前线，摘掉头巾、烧掉头巾，有些人通过剪头发来显示她们的愤怒。这是展示悲痛的方式，是抗议的方式。一些男人和女人肩并肩，他们焚烧警车。为什么？因为多年以来，这些警车是压迫的工具。”





安倍晋三遇刺身亡

今年，日本前首相安倍晋三遇袭身亡，日本全国被政治暴力所触动。





7月份，一名枪手独自实施了袭击，他在安倍晋三于奈良街头向公众讲话时扣动了扳机。





People pay their respects to former Japanese Prime Minister Shinzo Abe outside the Nippon Budokan in Tokyo Tuesday, Sept. 27, 2022, ahead of his state funeral later in the day. Credit: Nicolas Datiche/AP/AAP Image



枪手似乎使用了自制武器，这可能归因于日本对枪支的严格管控。





社交媒体上的一段视频记录下了这个瞬间。





在鲜花、祈祷和19响礼炮声中，日本为安倍晋三举行55年来首次国葬仪式，向被杀的前首相表示敬意——这个仪式本身与他生前的经历一样充满了争议。





英女王伊丽莎白二世去世

继日本执政最久首相去世后，英国在9月也失去了其在位时间最长的君主。





9月8日，白金汉宫首次宣布对伊丽莎白二世女王健康状况的担忧，当天晚些时候，女王在苏格兰的家中去世。





英国进入为期十天的全国哀悼期，一直持续到伊丽莎白二世女王的国葬之后。





Queen Elizabeth II waves to a crowd of fans, captured onscreen, during the Queen Elizabeth II Platinum Jubilee 2022 - Platinum Pageant in London. Source: SIPA USA / Sipa USA Loredana Sangiuliano / SOPA Imag



时任首相利兹·特拉斯（Liz Truss）对女王对国家的服务表示赞扬。





“她在第二次世界大战后就登上了王位。她倡导将英联邦由一个七个国家组成的小集团发展成一个包括56个国家、横跨各大洲的大家庭。我们（英国）现在是一个现代的、繁荣的、充满活力的国家。历经风雨，伊丽莎白二世女王为我们提供了我们需要的稳定和力量。”





巴基斯坦遭遇严重洪灾

在英国哀悼的同时，英联邦的另一个成员——巴基斯坦，正面临着自己的历史悲剧。





从6月到10月，季风和洪水在这个国家肆虐，摧毁了关键的基础设施，并导致约1700人死亡。





People affected by floods move to higher grounds in Nawabshah District, Sindh province, Pakistan, 15 October 2022. According to disaster management authorities, around 160 bridges and 5,000 km of roads have been destroyed or damaged, with 3.5 million acres of crops affected and about 800,000 livestock lost. More than 33 million people have been affected by floods since June 2022, the country's Climate Change Minister Sherry Rehman said. EPA/REHAN KHAN 1111 Source: EPA / REHAN KHAN/EPA



在据称是该国有史以来最严重的洪水中，道路、农作物和桥梁被冲毁，超过3300万公民受到洪水影响——而洪水至今仍未完全消退。





巴基斯坦外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里（Bilawal Bhutto Zardari）说，这是一次国家紧急情况。





“对我们来说，这绝对是一次国家紧急情况。对于那些脆弱群体，尤其是受洪水影响的妇女和儿童，这是一次关于生死存亡的经历。”





卢拉当选巴西总统

2022年，全球地缘政治经历了巨大变化，其中，最显著的变化之一发生在巴西。





10月，极右翼政治家、巴西总统博索纳罗（Jair Bolsonaro）以49.1%对50.9%的得票败选，成为巴西历史上首位连任失败的总统。





左派政治家、前领导人卢拉·达席尔瓦（Lula da Silva）获选。





Brazilian former President (2003-2010) and candidate for the leftist Workers Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva waves a national flag next to his wife Rosangela (C) and Sao Paulo's state governor candidate Fernando Haddad (R) during a campaign rally in Sao Paulo, Brazil, on October 29, 2022.



这是一场“硬碰硬”的竞争。博索纳罗在环境保护政策方面的倒退和对COVID-19危机的反应缓慢尤其引起争议。





卢拉在庆祝演讲中声称，他的胜选是巴西民主的胜利。





“这不是我或工人党的胜利，也不是在竞选中那些支持我的政党的胜利。这是一场民主的胜利，它超越了政党、个人利益和意识形态，使民主取得了胜利。”





中国爆发反病毒封锁抗议活动

11月，中国爆发罕见的抗议活动。





中国大陆的几个城市被民众的愤怒点燃，人们抗议有争议的新冠病毒“零容忍”做法。





抗议活动主要是为了回应11月24日新疆地区的一场火灾。在这场火灾中，10人丧生。据报道，人们认为封锁措施阻碍了应急人员的工作，最终导致灾情恶化。





People held white paper to express their protest against Zero-Covid policy in Beijing on November 27, 2022. Credit: Koki Kataoka/AP



在压制政治异议的中国，这场运动鲜有先例。





SBS中文普通话获取了一段四川成都抗议活动的现场音频，抗议者高呼口号：“要自由。”





目前，中国的病毒检测要求和检疫措施已经放宽，并废除入境人员的强制隔离。12月底，中国国家卫健委宣布，将新冠肺炎更名为新型冠状病毒感染，实施“乙类乙管”，不再判定密切接触者，不再划定高低风险区域。





2022国际足联世界

在一年的末尾，全世界的足球迷在世界杯上获得了一丝慰藉。





在一场充满曲折的比赛中，明星球员梅西（Lionel Messi）在其最后一节世界杯比赛中与阿根廷队一起取得胜利，夺得大力神杯。





在卡塔尔举办的世界杯赛事经历了一波三折。早期报告显示，在卡塔尔建造比赛设施期间，有超过6500名移民工人死亡。





SYDNEY, AUSTRALIA - December 19: Sydney fans watch the FIFA World Cup Qatar 2022 soccer final match between France and Argentina at the World Cup Live Site in Sydney, Australia, on Monday, December 19, 2022. Lionel Messi's Argentina have won the World Cup in a penalty shootout after an amazing final with France ended in a 3-3 draw after extra-time in Qatar. Source: Anadolu / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images



尽管如此，比赛还是充满魅力。全世界的阿根廷球迷都为他们自1986年以来首次夺冠而兴奋。





一名现场球迷说：“我非常高兴！我父亲曾告诉我，‘瓦伦蒂娜，我希望你能看到阿根廷赢得世界杯’。现在我将能够与他分享这种情感。”





在很多方面，这届世界杯都是2022年的一个缩影。





它饱受争议——但不可否认的是，在多年的封锁和疫情限制措施之后，它成为了受人欢迎的庆祝活动。





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LISTEN TO 【2022国际大事记】盘点那些被载入世界历史的难忘瞬间 SBS Chinese 28/12/2022 10:10 Play



