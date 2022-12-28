【2022澳洲大事记】这一年，澳大利亚见证了哪些牵动人心的新闻？

1月





在2022年的第一天，悉尼标志性的烟火表演与往年有很大的不同。





通常，悉尼港会容纳约100万人观看烟花。但2022年，在新冠感染率激增的情况下，悉尼市长克洛弗·莫尔 （Clover Moore）宣布，只允许3.6万人到场。





Fireworks are seen over Sydney harbour during New Year's Eve celebrations on January 01, 2022. Source: Getty “我真的很高兴有这么多人选择留在家里看直播。我对那些来现场的人的行为感到高兴。这是一个非常安静的夜晚。”她说。





在新的一年开始时，Omicron作为COVID-19的主导变体出现，感染激增影响了1月的澳大利亚网球公开赛。





具体来说，它影响了国际网球巨星诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）。







Novak Djokovic on the balcony at The M Suites accommodation in North Adelaide. Source: AAP / AAP Image/Morgan Sette 这位世界排名第一的网球运动员有望赢得创纪录的第21个大满贯冠军，但他的签证被取消，并在到达澳大利亚后被转移到卡尔顿（Carlton）的公园酒店（Park Hotel）。





难民倡导者和网球爱好者聚集在一起，讨论该事件的是非曲直。





后来，德约科维奇在法庭上胜诉，并解除了移民拘留，但在接下来的法庭辩论中他却输了。联邦法院支持移民部长以公共利益为由取消他的签证，以减少“助长反疫苗情绪”的风险。





他被驱逐出境，且没有参加澳网公开赛。





Ashleigh Barty celebrates an Australian Open quarter final berth. Source: AAP



但是，阿什莉·巴蒂 （Ashleigh Barty）的故事则截然不同。





她创造了历史，成为历史上第二个赢得大满贯的原住民球员，她还是44年以来第一位举起奖杯的澳大利亚女性。





“我认为作为一个澳大利亚人，这项赛事最重要的部分是，能与这么多人分享。而在今天的人群中，你们的表现是非常出色的。”





阿什莉·巴蒂在一个月后宣布退役。





Queensland Chief Health Officer Dr John Gerrard Source: AAP



同样在1月，澳大利亚迎来了一个不受欢迎的节点——自大流行开始以来，澳大利亚录得超过200万例新冠病例。





到1月底，全澳单日新冠死亡数字创下纪录，共录得97人死亡。





昆士兰州首席卫生官约翰·杰拉德（John Gerrard）这样说道：“这是高峰，不是终点。仍然许多人会感染新冠病毒。很多人。我们只是走了一半，这并不是结束。现在打加强针还不算太晚。”





Australian world No.1 Dylan Alcott is overjoyed after winning the inaugural quad wheelchair singles final at Wimbledon. Source: Press Association



当迪伦·阿尔考特（Dylan Alcott）成为2022年度澳大利亚年度人时，还创造了一个更受欢迎的记录——在该奖项62年的历史上，第一次有残疾人获得如此认可。





“我下床的原因不是为了赢得金牌和大满贯，而是为了改变人们的看法。所以像我这样的人、残疾人，可以得到他们应得的机会。”





2月





2月，联邦政府宣布重新开放澳大利亚边境，允许完全接种疫苗的国际游客入境。





而在2月23日，澳大利亚因俄罗斯在其与乌克兰的边境附近集结军队，对俄罗斯实施制裁。





The Opera House sails are lit with the colours of the Ukranian national flag on 28 February, 2022 in Sydney, Australia Source: Getty / Getty / James D. Morgan/Getty Images



时任总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）说：“我们不能理所当然地以为，俄罗斯只是在这里有一些案件正在被处理。他们的行为就像暴徒和恶霸，他们应该被称为暴徒和恶霸。”





一天之后，俄罗斯开始对乌克兰的入侵。





3月





3月，昆士兰州和新南威尔士各州的异常天气引发了严重、致命的洪水。





Flood waters from the Macintyre Brook are seen over a road near the town of Inglewood, Queensland. Source: AAP



在9人死亡后，昆州州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）发出了这样的警告。





“当局已经通知我们，这可能是威胁生命的雷暴天气，且在未来24至48小时内会持续不断。因此，最安全的地方是在家里，请远离道路。”





对于全世界的板球爱好者来说，3月是一个严峻的月份——标志性的板球运动员谢恩·沃恩 （Shane Warne）在泰国突然去世。





Warne lived a colourful life but people seemed willing to forgive and forget his indiscretions. Source: Getty / Jack Thomas/Getty Images for The Hundred



澳大利亚板球队队长帕特·卡明斯（Pat Cummins）说，这个消息让球队难以置信。





“在这支队伍中，有许多人仍然把他当作英雄。他是他们一直以来最喜欢的球员。我们不能相信这一现实，这一损失是巨大的。”





4月





3月底，联邦政府提前一个月发布了预算案，在5月的大选之前，联盟党提出了其主张和宣言。





4月中旬，竞选活动正式开始。





The Reserve Bank of Australia has decided to lift the official cash rate. Source: AAP / AAP / Dan Himbrechts



与此同时，在澳大利亚的年度通货膨胀率攀升至20年以来的最高水平后，汽油价格和住房成本上升，储备银行面临着更大的加息压力。





为了减缓通货膨胀，储备银行在5月份将利率提高了25个基点——这是11年来首次加息。





5月





到5月21日，澳大利亚有了一个新政府，工党的安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）成为澳大利亚第31任总理。





The prime minister elect Anthony Albanese gave a victory speech in inner west Sydney. Source: SBS



“我们可以一起结束气候战争，我们可以一起解决老年护理危机，我们可以一起使女性的平等机会成为国家经济和社会的优先事项，我们可以并将建立一个全国性的反腐败委员会。”





Supporters of the Murugappan family holding signs at Perth airport (AAP) Source: AAP



新政府的一项早期举措使穆鲁加潘（Murugappan）一家最终能够返回家园，他们在进入拘留所之前，在昆士兰的比洛拉镇（Biloela）居住了多年。





临时内政部长吉姆·查莫斯（Jim Chalmers）向支持者宣布了这一消息。





“我现在已经和那一家人谈过了，他们已经通过了珀斯的边境程序。我真的只是想打电话给你，告诉你我们多么感谢你们为这个美好的家庭发声的方式。”





6月





6月初，伊丽莎白二世女王庆祝了在位70周年的白金禧庆典。





“在宣布对女王陛下的白金禧表示敬意时，要知道，我们是一个国家、一个民族。上帝保佑女王。”





Source: AAP



但到9月，庆祝活动转而成为悲痛。





“我们有一些非常重要的消息。白金汉宫刚刚宣布，英国女王伊丽莎白二世陛下已经去世。”





6月，澳大利亚出现了20多年来最大的利率上升，这与天然气和电力价格的急剧上升相吻合。





澳大利亚足球队击败了秘鲁，获得了今年国际足联世界杯的一张入场券。





People walk along Flinders Street, Melbourne, Tuesday, June 28, 2022. The Australian Bureau of Statistics has released data from the 2021 census. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE



2021年人口普查的第一阶段结果公布。澳大利亚正变得越来越多样化，宗教属性减少，人口规模在过去50年里翻了一番，达到2550万。





总理阿尔巴尼斯宣布，他的政府将着手建立议会的原住民声音。





8月





8月，储备银行的官方利率再次上升50个基点，这给新政府带来了压力。此际，政府试图为家庭提供保证。





本月晚些时候，澳大利亚失去了两位深受喜爱的音乐偶像。





寻求者乐队（The Seekers）的主唱朱迪思·杜伦（Judith Durham）去世，享年79岁，她的音乐遗产跨越了几十年。





Olivia Newton-John as Sandy Olsson in 'Grease(1978)' Source: Shutterstock / (CBS Photo Archive)



仅仅几天后，演员兼歌手奥利维亚·牛顿-约翰（Olivia Newton-John）在美国去世，让她的粉丝和全球娱乐界陷入悲痛。





同样在8月，在前总理斯科特·莫里森被披露秘密宣誓就职几个部长职位后，总理阿尔巴尼斯就此寻求法律建议。





昨日莫理遜出席在布里斯本舉行的 Robodebt 聽證會，記者則可以在屏幕上觀看。 Source: AAP / JONO SEARLE



他说：“在选举活动中，澳大利亚人知道，我在管理影子政府。他们不知道的是，斯科特·莫里森管理一个影子政府。这是那种如果发生在非民主国家，我们会嘲笑的所谓‘锡壶活动’。”





在政治领域，“锡壶”多被形容政治家的无能。





9月





9月，人们又经历了一次利率上升——这也是澳大利亚储备银行第五次涨息——使得许多人为日常生活费用而挣扎。





但相对的好消息是，发生了这样的事情——





“我们从来没有处于一个更好的位置来结束这种大流行病。我们还没有到那一步，但结束已经在望。”





这是世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Ghebreyesus）宣布的两年来创纪录的低死亡率，这一宣布预示着，尽管感染率居高不下，但各地的疫情限制措施都有所放松。





10月





10月中旬，澳大利亚已经结束了强制性COVID-19隔离规定。





随着春天的到来，新南威尔士州和维多利亚州的部分地区发生了洪水。此后，由于严重的暴风雨袭击，澳大利亚东南部再次发生洪涝灾害。





Medibank Source: AAP



另一方面，Medibank和Optus的数据泄露事件引发了人们的震惊和对数据安全的担忧。





11月





澳大利亚足球队在世界杯上遇到了挑战——在卡塔尔，澳大利亚4：1不敌法国。





但是，澳大利亚队击败突尼斯队，然后爆冷战胜丹麦，自2006年以来首次进入世界杯的淘汰赛阶段。





在第16轮比赛中，澳大利亚队最终被阿根廷队击败，但虽败犹荣。





Australia players after losing the FIFA World Cup Qatar 2022 Group D match between France and Australia at Al Janoub Stadium on November 22, 2022 in Al Wakrah, Qatar. Source: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images



对于身穿澳大利亚队球衣的运动员来说，自豪与失望交织在一起。对于教练格雷厄姆·阿诺德（Graham Arnold）来说，这也是当天的主旋律。





“我只希望澳大利亚的每个人都尊重我们所做的，并且也为我们感到非常自豪。我们做到了。”





12月





澳大利亚队在卡塔尔世界杯的出色表现本应成为2022年的一个快乐结局，但年终，却因昆士兰州布里斯班以西一处偏远地区发生的恐怖伏击事件而蒙上阴影。









在这起案件中，六人被枪杀——包括两名警察、一名公众和三名据称发起袭击的人。





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LISTEN TO 【2022澳洲大事记】这一年，澳大利亚见证了哪些牵动人心的新闻？ SBS Chinese 28/12/2022 12:22 Play





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