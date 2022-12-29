政府补贴心理治疗减半 被心理学家猛烈抨击

要点： 政府将在2023年1月1日起削减受资助的心理治疗次数；

国民医保Medicare补贴的心理治疗次数将从20次减至10次；

心理学家敦促联邦政府取消削减资助。

心理学家敦促联邦政府撤销将资助心理治疗次数减半的决定。





这一更改将于1月1日生效，届时国民医保Medicare补贴的心理治疗次数会从20次减至10次。





前联盟党政府在新冠疫情期间拨出额外资源，以应付封控措施对民众心理健康造成的影响。





而工党政府已决定不再额外拨款。联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，该计划延长了患者的轮候时间，成为让更多人获得心理治疗的障碍。



但两个主要的心理学家团体表示，政府忽视了该计划带来的正面效果。





临床心理学家学会（ICP）和澳大利亚临床心理学协会（ACPA）呼吁巴特勒部长重新考虑他的决定。



ACPA会长亨特（Caroline Hunt）教授表示，政府的审查发现，大多数心理健康状况需要得到10次以上的心理治疗。





她还警告说，心理学家将要把患有中度和重度心理病患的患者拒之门外。她说：“只提供一半的治疗是不道德的，可能会导致复发或病情恶化。”





“在没有其它替代方案的情况下，阻碍病人获得优质的心理治疗是错误的举措。”



工党后排议员伯恩斯（Josh Burns）在12月初表示反对这个决定。他表示，管理民众获得心理治疗服务的机会，并不等于减少对有需要人士提供的支援。





ICP会长柯林斯（Marjorie Collins）博士对此表示同意，并称有证据显示减少补贴的心理治疗次数将导致社区的健康变得更差。





政府计划对澳大利亚精神健康保健进行全面改革，但这两个组织表示患者在改革期间能继续接受治疗是至关重要的。





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