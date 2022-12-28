在后疫情时代，长期新冠（Long Covid）已经成为很多人的困扰。





根据世界卫生组织（World Health Organization，WHO）的定义，长期新冠是指在初次感染COVID-19病毒后的三个月继续出现症状、或出现新的症状，这些症状至少持续两个月，且不是由其他可解释的原因造成的。





长期新冠的常见症状包括疲劳、呼吸急促和认知功能障碍，但总计有超过200种症状被记录，对人们的日常生活产生影响。





据世卫组织统计，全球有约10%至20%的新冠感染者出现了长期新冠症状。但是，尽管没有确切数据，但估计在疫情的前两年，单在欧洲地区，就有超过1700万人可能已经经历了长期新冠症状。





西悉尼大学（Western Sydney University）物理治疗高级讲师邓又慈(Clarice Tang) 和职业治疗教授廖佩仪（Karen Liu）向SBS中文普通话表示，在没有统一、明确的治疗方案的情况下，物理治疗和职业治疗对长期新冠症状的缓解具有重要意义。





物理、职业治疗如何帮助长期新冠患者？

专家可以制定运动训练、呼吸技巧和疲劳管理的方案，帮助长期新冠患者回归日常的工作生活模式。





运动训练是物理治疗师帮助应对长期新冠症状的最常见的治疗方法。





邓又慈博士说，走路练习是运动训练的一种方式。



我们所谓的‘walking program’，就是等于每天要看大家有多少时间，需要在户外走动……还有一些简单的可以在家里做的练习，比如负重、力量练习。 Clarice Tang





呼吸康复训练（Pulmonary rehabilitation）计划也被证实对长期新冠患者有效。





除了制定锻炼计划外，物理治疗师还可以提供有关如何控制呼吸急促的方案，引导人们进行放松的、有控制的呼吸，缓解呼吸困难。





例如，在相当长的一段时间内，长期新冠患者可能会感到需要持续咳嗽或清理肺部。这时，主动呼吸循环技术（active cycle of breathing techniques，ACBT）可能就十分有用。





邓博士认为，物理治疗师可以通过制定运动训练、呼吸技巧和疲劳管理的方案，帮助长期新冠患者回归日常的工作生活模式。 Credit: Clarice Tang



而当患者需要强化呼吸肌时，患者可以在治疗师的引导下，通过阻力设备进行吸气肌训练（Inspiratory Muscle Training，IMT）。





廖佩仪教授告诉SBS中文普通话，职业治疗师针对长期新冠症状，为患者开展个性化的干预方案。





“Long Covid的症状包括很容易累，或者脑雾（brain fog），影响日常生活。比如说一个人早晨起床，要准备送小朋友上学，自己要上班工作，有很多东西需要做，需要工作又需要照顾家。因为他/她本人很疲倦加上脑雾，因为容易累，所以他/她的注意力、记忆力都不好。我们就想了解一下他们的日常生活是怎样被影响的，然后帮他制定一个方法去应对长期新冠的症状。”





“方法可能就是将自己日常生活的任务做调整，等精神好的时候做一些难度更大、需付出更多努力、注意力的任务。然后将轻松的任务换到一天中比较累的时间——其实就是未必是训练，就是帮助应对长期新冠。”





训练并不一定适合每一个人

邓又慈表示，要注意的是，运动、呼吸训练并不一定适合每一个人。





“物理治疗师可以通过基本的呼吸、运动，帮助他们缓解长期新冠的不适和症状。”她说，“我们会做一个很详细的测试和评估，来看一下你是否适合这类型的治疗。”





“比如不是所有人都适合运动。有一部分人会患上所谓的‘长期疲劳综合征’，他们不能做太剧烈的运动，否则症状就会加重。”





廖教授说，治疗师会教给患者呼吸技巧，然后让这些技巧在日常工作和生活中有所助益。 Credit: Karen Liu



二位学者提醒，在开始锻炼之前，征求物理治疗师或职业治疗师的建议很重要。在重新开始运动之前，应全面评估您的心肺功能和疲劳症状，并在运动期间密切监测。





“这是必不可少的，因为症状会随着时间的推移而变化。”





邓又慈博士提醒，如果需要长期新冠治疗和干预，请咨询您的家庭医生并转介给相应的医疗专业人员。





“另一个方法是，在悉尼，有一些长期新冠诊所（long covid clinic），也可以从那里得到治疗。”





请听音频：



LISTEN TO 华人学者新研究：物理治疗和职业治疗是如何帮助长期新冠患者的？ SBS Chinese 28/12/2022 09:54 Play

(采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场)



