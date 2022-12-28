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华人学者新研究：物理治疗和职业治疗是如何帮助长期新冠患者的？

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Published 29 December 2022 at 10:58am, updated 35 minutes ago at 11:02am
By Olivia Yuan
Source: SBS

随着后疫情时代的到来，长期新冠已经成为困扰许多人的话题。目前，长期新冠既没有统一的检测标准，也没有明确的治疗方式。 西悉尼大学的两位学者探讨了物理治疗和职业治疗对长期新冠症状的缓解作用。（点击上方收听完整采访）

Published 29 December 2022 at 10:58am, updated 35 minutes ago at 11:02am
By Olivia Yuan
Source: SBS
在后疫情时代，长期新冠（Long Covid）已经成为很多人的困扰。

根据世界卫生组织（World Health Organization，WHO）的定义，长期新冠是指在初次感染COVID-19病毒后的三个月继续出现症状、或出现新的症状，这些症状至少持续两个月，且不是由其他可解释的原因造成的。

长期新冠的常见症状包括疲劳、呼吸急促和认知功能障碍，但总计有超过200种症状被记录，对人们的日常生活产生影响。

据世卫组织统计，全球有约10%至20%的新冠感染者出现了长期新冠症状。但是，尽管没有确切数据，但估计在疫情的前两年，单在欧洲地区，就有超过1700万人可能已经经历了长期新冠症状。

西悉尼大学（Western Sydney University）物理治疗高级讲师邓又慈(Clarice Tang) 和职业治疗教授廖佩仪（Karen Liu）向SBS中文普通话表示，在没有统一、明确的治疗方案的情况下，物理治疗和职业治疗对长期新冠症状的缓解具有重要意义。

物理、职业治疗如何帮助长期新冠患者？

专家可以制定运动训练、呼吸技巧和疲劳管理的方案，帮助长期新冠患者回归日常的工作生活模式。

运动训练是物理治疗师帮助应对长期新冠症状的最常见的治疗方法。

两位学者在
《The Conversation》上撰文
表示，研究发现，运动计划可以帮助长期新冠患者应对疲劳、肌肉无力、呼吸急促和运动耐力低的影响。

邓又慈博士说，走路练习是运动训练的一种方式。
我们所谓的‘walking program’，就是等于每天要看大家有多少时间，需要在户外走动……还有一些简单的可以在家里做的练习，比如负重、力量练习。
Clarice Tang

呼吸康复训练（Pulmonary rehabilitation）计划也被证实对长期新冠患者有效。

除了制定锻炼计划外，物理治疗师还可以提供有关如何控制呼吸急促的方案，引导人们进行放松的、有控制的呼吸，缓解呼吸困难。

例如，在相当长的一段时间内，长期新冠患者可能会感到需要持续咳嗽或清理肺部。这时，主动呼吸循环技术（active cycle of breathing techniques，ACBT）可能就十分有用。

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邓博士认为，物理治疗师可以通过制定运动训练、呼吸技巧和疲劳管理的方案，帮助长期新冠患者回归日常的工作生活模式。 Credit: Clarice Tang

而当患者需要强化呼吸肌时，患者可以在治疗师的引导下，通过阻力设备进行吸气肌训练（Inspiratory Muscle Training，IMT）。

廖佩仪教授告诉SBS中文普通话，职业治疗师针对长期新冠症状，为患者开展个性化的干预方案。

“Long Covid的症状包括很容易累，或者脑雾（brain fog），影响日常生活。比如说一个人早晨起床，要准备送小朋友上学，自己要上班工作，有很多东西需要做，需要工作又需要照顾家。因为他/她本人很疲倦加上脑雾，因为容易累，所以他/她的注意力、记忆力都不好。我们就想了解一下他们的日常生活是怎样被影响的，然后帮他制定一个方法去应对长期新冠的症状。”

“方法可能就是将自己日常生活的任务做调整，等精神好的时候做一些难度更大、需付出更多努力、注意力的任务。然后将轻松的任务换到一天中比较累的时间——其实就是未必是训练，就是帮助应对长期新冠。”

训练并不一定适合每一个人

邓又慈表示，要注意的是，运动、呼吸训练并不一定适合每一个人。

“物理治疗师可以通过基本的呼吸、运动，帮助他们缓解长期新冠的不适和症状。”她说，“我们会做一个很详细的测试和评估，来看一下你是否适合这类型的治疗。”

“比如不是所有人都适合运动。有一部分人会患上所谓的‘长期疲劳综合征’，他们不能做太剧烈的运动，否则症状就会加重。”

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廖教授说，治疗师会教给患者呼吸技巧，然后让这些技巧在日常工作和生活中有所助益。 Credit: Karen Liu

二位学者提醒，在开始锻炼之前，征求物理治疗师或职业治疗师的建议很重要。在重新开始运动之前，应全面评估您的心肺功能和疲劳症状，并在运动期间密切监测。

“这是必不可少的，因为症状会随着时间的推移而变化。”

邓又慈博士提醒，如果需要长期新冠治疗和干预，请咨询您的家庭医生并转介给相应的医疗专业人员。

“另一个方法是，在悉尼，有一些长期新冠诊所（long covid clinic），也可以从那里得到治疗。”

请听音频：
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华人学者新研究：物理治疗和职业治疗是如何帮助长期新冠患者的？

SBS Chinese

28/12/202209:54
(采访仅代表嘉宾观点，不代表SBS立场)

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