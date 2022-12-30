“巨大的灵感”：时装设计师薇薇安·威斯特伍德去世

要点： 时装设计师薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）去世，享年81岁；

她的家人在网上发布的一份声明中确认了这一消息；

威斯特伍德以朋克和新浪潮时尚而闻名，并支持气候行动主义和民权等事业。

时装设计师薇薇安·威斯特伍德去世，享年81岁，她的家人已经证实了这一消息。





根据网上发布的声明，她在伦敦克拉珀姆“在家人的陪伴下安详”去世。





威斯特伍德以朋克和新浪潮时尚而闻名，并支持气候行动主义和民权等事业。





威斯特伍德推特发布的一份声明中写道：“世界需要像薇薇安这样的人，为更好的生活做出改变。”



布赖顿穹顶宫（Brighton Pavilion）的绿党议员卡罗琳·卢卡斯（Caroline Lucas）将威斯特伍德女士描述为一个“传奇”。





她在Twitter上写道：“非常不幸的消息。这样一个传奇人物，一个巨大的灵感，出色的创造力，始终致力于人类和地球的活动家——我对她的家人和朋友表示哀悼。逝者安息。”





电视节目主持人乔纳森·罗斯（Jonathan Ross）也在推特上表示哀悼。





“独特。辉煌。不妥协，”他写道。



薇薇安·威斯特伍德是谁？

薇薇安·威斯特伍德于1941年4月8日出生在柴郡（Cheshire）。





二十世纪七十年代，她通过与前合伙人马尔科姆·麦克拉伦（Malcolm McClaren）共同管理的精品店在伦敦的朋克界声名鹊起。





麦克拉伦管理着英国朋克摇滚乐队性手枪（The Sex Pistols），该乐队经常穿着他们设计的服装。





威斯特伍德公开支持和促进民权团体、核裁军运动、气候变化和反消费主义。她也是维基解密创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）的支持者。





1992年，她被授予大英帝国勋章。



