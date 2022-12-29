SBS早新闻（12月30日）

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Published 30 December 2022 at 9:07am
By Cindy Xie, Jason Liu
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Published 30 December 2022 at 9:07am
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塔州医院提前召回休假医护工作者应对疫情；
德约科维奇回应被澳洲政府驱逐事件；
球王贝利去世，享年82岁。

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