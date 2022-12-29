SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月30日）Play13:02SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.94MB)Published 30 December 2022 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 30 December 2022 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS贸易部长称，澳中贸易有令人鼓舞的迹象；塔州医院提前召回休假医护工作者应对疫情；德约科维奇回应被澳洲政府驱逐事件；球王贝利去世，享年82岁。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新州小城窘况：住房紧缺房租飙升 多人无家可归夏季溺水事件频发 热浪、酒精、疫情或是罪魁祸首分享Latest podcast episodes新州小城窘况：住房紧缺房租飙升 多人无家可归【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点【华人故事】疫情期间在政府部门用普通话为社区服务获得殊荣2022再回首