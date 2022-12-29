新州小城窘况：住房紧缺房租飙升 多人无家可归

多年来人们在夏季会纷纷涌向科夫斯港度假。





但对于当地一些居民来说，这片小小的天堂正变得遥不可及。





约翰斯顿（Joanne Johnston）今年不得不在汽车里度过圣诞节， 实际上她和她四岁的儿子过去两年一直住在车里。





“因为家庭暴力我们变得无家可归。我申请了300多个房子，但我都被一一拒之门外。”





约翰斯顿有一份工作，并且有能力支付广告标出的房子租金。但市场对每一个出租房的需求竞争都很激烈。





“房子的租金在我的预算之内，但市场上却没有足够的房子。 我的预算是420澳币，可是我仍然租不到房子。”





澳大利亚全国各地的房屋空置率很低。在新州中北海岸，空置率已经下降至0.8%。





来自 Nolan Partners 地产中介公司的经纪人诺兰（ Scott Nolan） 表示，廉价房市场上可以选择的房子更少。



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当地关注租房问题的组织“住房问题行动小组”的贝尔彻（Emma Belcher）表示，住房危机现已发展成为无家可归危机。





“有人住在大篷车里，有人住在帐篷里，有人住在棚子里。 前几天我和有些人聊天，他们非常兴奋，因为他们租到了一个棚子。 ”





自新冠疫情开始以来，各州和领地的房子租金价格都在上涨。





但在科夫斯港，租金涨幅很大，房子租金中位数在过去三年中上涨了30%，是新州平均水平的两倍多。





科夫斯港的租客平均现在每周需要支付约520澳元的租金。





当地租客珀内尔（lizabeth Purnell ）说：





“卧室里有霉菌。我们楼上的房子漏水， 整个浴室的顶棚全都发霉了。我们每周支付500澳币的租金，这相当于我每两周工资的四分之三。 有几周我们过的还好，其他几周我们就会去食物银行寻求帮助。”





珀内尔曾经有过一次无家可归的经历。





她、她的丈夫和他们9岁的女儿在一辆大篷车里度过了四个星期。





“我的女儿还有自闭症，她在大篷车里的状况差了很多， 因为她没有自己的空间，没办法及时上厕所。”



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今年早些时候，他们离再次无家可归只剩四天时间， 最后他们及时找到了一个住处。





这个假期，她将再次寻找房子。





希望当他们的租约在新的一年到期时，他们会有别的地方可去。





距离科夫斯港大约半小时车程的地方，布鲁克斯（Eloise Bruekers ）将她的大篷车安置在了河边的一块小空地上。





“我度过了一段非常尴尬的时光。我想弄清楚我住在哪里， 我想找一份工作。我不想住在房车里，我是想住在房子里的。”





当地一家慈善机构帮助布鲁克斯找到了一份清洁工的工作。





但她的工资不足以跟上这个地区租金的飙升。





在科夫斯港，租金价格自2020年初以来猛涨30%，是悉尼租金涨幅的两倍多。





最新估计发现只有57人露宿街头。





然而沿着海滩排列的帐篷、汽车和大篷车却反应了截然不同的情况。





Pete's Place的案例工作者劳（Stacey Rau）说：





“当我们刚开业时，我们每天大约接待20人。现在我想我们每天接待多达100人。”





Pete's Place 是科夫斯港为数不多的无家可归者可以获得食物、 洗浴和洗衣服等服务的中心之一。





“有越来越多的家庭，带着孩子的家庭进来。 对租房的需求变得如此之高， 以至于任何人都很难找到长期租住的地方。”





这就造成了有工作的人也无家可归的危机。 这是指那些尽管有稳定工作，却依然无法获得稳定住房的人。





科夫斯港市议员贾奇 (Tony Judge) 说：





“我们已经到了这样的地步，我们不再对这些数字感到震惊， 但是会对这些人所处的个人情况感到震惊。 我们见到过一位母亲试图让一个家庭生活在一起但却不能。 有的人只能住在车里。这里有一个隐藏着的无家可归的巨大危机。 这是我们没有建造足够的社会福利住房导致的结果。”



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目前有730多人在科夫斯港的社会福利住房等候名单上。





这听起来可能不是很多，但考虑到房子有限， 需要等待的时间现在已经超过10年。





沃德（Marty Ward ）说，时间长得都不值得排在等待名单里。





“我把自己的名字在等候名单上去掉了。 谁有年复一年的时间坐在那里等待？根本没有房子给我们。 我有一个帐篷，这实际上就是我住的地方。”





沃德在考夫斯溪岸边搭起了帐篷。





他曾经是那里唯一的一个，但现在不是了。





“大概在过去的一个月里，来了六个人我以前从未见过。 他们忽然就出现了。”





就目前而言，这个城市没有一个过夜庇护所。





关注无家可归问题的考万 (Doris Cowan) 正试图改变这一现状。





她建议市政厅将当地的一个停车场改造成临时帐篷区， 借鉴布里斯班的模式。





市政厅以安全问题为由拒绝了这个提议。





另一位关注无家可归者人士埃弗斯（Dean Evers） 担心如果市政厅不这样做，这场住房危机会发展成一场健康危机。





“我喜欢所有的大计划，五年、十年（计划）等等。 但对我来说，最重要的是眼前的计划。 那就是我们现在需要做什么来帮助那些正在苦苦挣扎以及没有家的人 。”





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