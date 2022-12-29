建议收藏：夏季海滩度假五大安全须知

要点： 暑假是澳洲海滩一年中最繁忙和最危险的时期之一；

自2022年圣诞日以来，目前全澳已有11人遇溺身亡；

热浪、晒伤和水母螫伤都会在岸上和海中造成危险。

澳大利亚人和游客最喜欢在暑假前往澳大利亚著名的海滩。





不幸的是，这也是一年中最危险的时间之一。





恶劣天气加上缺乏海滩安全技能，结果可以是致命的，但你可以通过采取正确的预防措施来避免其中很多风险。





假如今年夏天你在海滩遇上险境，以下是你需要知道（以及不该做）的事项。



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请勿在指定区域外游泳

单在新州，专业救生员和志愿者在节礼日（12月26日）就进行了348次救援行动。全国自圣诞日（25 日）以来，就已经有11人遇溺身亡。





去年（2021年）12月至今年2月期间，有25人在新州沿海和海中溺毙，创夏季最多的记录。





新州冲浪救生协会（Surf Life Saving NSW）行政总监皮尔斯（Steven Pearce）表示，遇溺是海滩上显著的风险，而圣诞节是一年中最危险的时间。





他说：“在圣诞假期，人们遇溺的几率比一年中任何其它时间高出2.7%。”





“遇溺是头号风险，尤其是人们在无人巡逻、没有设置红黄旗或当值救生员的地方游泳。”



根据新州冲浪救生协会，离岸流和危险的水流可透过观察海面来发现，包括是否有较深或较暗的水流、较少破碎浪、延伸到冲浪区之外的沙色水，以及海中是否有漂浮的异物、海藻和显著的水流。



当你身陷险境时，建议保持冷静，举起双手吸引别人注意，等待救生员来救援。





若你可以沿着海岸线平行而游出离岸流，或顺著离岸流漂浮，最后游回浅水区域，你便可以脱离险境。



请勿靠近有刺的动物

无论是在水中还是在沙滩上，螫伤都会迅速地让你“由天堂跌落地狱”。





取决于你的位置，你可能会接触到水母、蓝瓶僧帽水母、八爪鱼或海胆。





如果你在沙滩上发现任何这些生物，请勿假设它们已经死亡或无害，也不要冒险接触它们。



Bluebottles are common on Australian beaches, with stings causing pain and sores, rash or redness on the skin. Source: Twitter / Twitter/@QldAmbulance 如果你被螫伤了，务必先去除所有剩余的触须，以冷袋或冰块冷敷，并向救生员求助。





澳洲冲浪救生协会表示，以沙粒摩擦患处、将汽水或小便倒在皮肤上都没有帮助。



不要忽视防晒

水不是澳大利亚海滩唯一的危险来源，日晒也令人担忧。





根据澳大利亚癌症协会（Cancer Council）的资料，由于环境因素加上社会态度，澳大利亚是世界上皮肤癌发病率最高的国家之一。





那些曾多次晒伤、容易长雀斑或痣、长时间暴露在阳光下、皮肤白皙或有皮肤癌和黑色素瘤家族史的人，患皮肤癌的风险更高。





如果你在海滩或任何其它室外环境中逗留，请务必戴上帽子和穿上防晒衣，尽可能坐在阴凉处，并定时补涂防晒霜。



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别忘记补充水分

在本月早些时候出现异常凉快的天气后，本周全澳大部分地区都遭受了热浪侵袭。





除了皮肤晒伤外，炎热的天气还会带来其它有关风险，例如脱水、中暑或热衰竭。





这些情况会导致头痛和头晕，当体温超过40度时，会有恶心、呕吐以及肌肉疲劳等症状。





世卫组织建议，避免中暑的最佳方法是避免进行剧烈运动、留在阴凉处、多喝水、避免摄入过多的酒精、糖和咖啡因。



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进行海滩活动时避免饮酒

皮尔斯表示，当谈及圣诞节期间海滩和水上的意外时，饮酒是一个常见因素。





他说：“在节礼日发生的很多事故都与酒精有关，人们在节日期间确实过度放纵。”





“有时酒精会让人们误以为自己的游泳能力比实际更强，我们接到很多电话都是他们因为酒精相关问题而身陷险境。”





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