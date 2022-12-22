黑夜海上漂流20公里 ：玩桨板失踪后终获救 维州华裔少年“奇迹”保命

四名维州年轻人在玩充气桨板期间遭强风吹偏并被推离海岸。随后他们在寒冷黑夜里随着桨板在海上漂流，所幸最终获救。





据报道，两名 18 岁华裔Rong Shi 及 Minghao Li，尽管他们游泳经验不足且当日没有救生衣，如今也已平安无恙。





事发本周一（12 月 19 日），当时他俩与另外两名分别为18岁及19岁的女孩前往维州摩宁顿半岛（Mornington Peninsula）附近海域玩充气桨板（paddleboarding），期间被发现失踪。当局随后展开搜救。





翌日，他们在距离罗斯巴德海滩（Rosebud Beach）超过20公里的天鹅岛（Swan Island）附近被寻回并送医救治。





University Hospital Geelong一位发言人在周三证实，其中三人已经出院。据最新报道，另一名年轻人也已出院。





四名年轻人此次活动是为了庆祝他们完成维州教育证书（VCE）考试，但游玩期间被强风及水流带至远处，而他们的手机被留在岸上，因而无法求助。





他们整晚在水中漂浮，并在距离事发地点超过20公里的天鹅岛上岸，该处是位于贝拉林半岛（Bellarine Peninsula）Queenscliff 附近的一个军事训练场。



Two teenagers arrive at Geelong hospital in Geelong, Victoria, Tuesday, December 20, 2022. Four teenagers have been found alive and well in what police called a "Christmas miracle" after going missing in waters off Victoria's Mornington Peninsula. Source: AAP / Julian Smith 天鹅岛一名保安员在当日黎明时分发现岛上的四人。





Rong Shi 的父亲 Jack 在接受访问时表示，得知他们获救后“如释重负”。





他说：“我们非常担心，他们游泳技术不佳。他们懂得游泳，但技术不足以在水湾内游泳。”





“他们想玩乐，但没有管理好风险。我想，这次是一个对他来说很好的教训，（这个活动）太危险了。”





他说，儿子当晚脱水，但他和友人目前状况良好。





Rong Shi 则表示：“我们当时只是尝试保住性命”，又形容此次能够生存是一个“奇迹”。





他忆述：“突然有一阵风吹来，将我们吹离泳滩。我们确实有点害怕，但也不是太害怕，因为我们原以为我们可以折返。”





“（然后）我们开始远离海滩...... 有一刻我们根本看不见（泳滩上的）沙，我们就知道很难（能折返）。”



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他们曾尝试向经过的船只或泳滩上的泳客求救，但因距离太远未被发现。





据澳大利亚广播公司（ABC）报道，有关方面出动了直升机和船只进行搜救。“直升机（一度）离我们非常近，但他们没有找到我们……我们失去了希望，”Rong说，“有一段时间，我们真的很累。”尽管如此，他们还是努力让自己保持清醒、冷静和动力，并积极思考解决方案。





他们在漆黑寒冷的晚上漂浮超过 20 公里。





在周二凌晨二时，他们到达澳大利亚国防部队位于天鹅岛的训练场。





Rong 说：“我们相当兴奋。” 起初他们呆在一棵树下，但是天气寒冷，他们开始寻找庇护之所。



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保安人员在清晨发现他们后，为他们盖上保暖毯，并送上蛋白质能量棒、曲奇饼及热茶。





Rong 说：“就像发了一场梦一样...... 我无法相信我们度过了（今次事件）。”





“回顾一下，这次实在是一个奇迹。我们在充气桨板上，足足 30 公里。”





周二，这几位年轻人向紧急服务部门、社区中加入救援工作的“每个人”以及纳税人表示感谢。





其中一位年轻人说：“我想，这就像我的第二次生命……我真的很幸运......就像大家给了我们第二次生命的机会。”





维州有开设冲浪课程的教练提到，随着天气转暖，夏季的到来，越来越多的人开展各种水上活动，查看了解天气预报包括风力预报，并遵循相关的安全建议非常重要。





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