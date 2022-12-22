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黑夜海上漂流20公里 ：玩桨板失踪后终获救 维州华裔少年“奇迹”保命

本周一，四名年轻人在墨尔本菲利普港湾玩充气桨板期间遭强风吹偏并被推离海岸。在寒冷黑夜里，他们在海上漂流。所幸他们最终获救并被送医救治，如今四人已陆续平安出院。

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Rong Shi says he still cannot believe he and his friends survived their overnight ordeal. Credit: ABC

四名维州年轻人在玩充气桨板期间遭强风吹偏并被推离海岸。随后他们在寒冷黑夜里随着桨板在海上漂流，所幸最终获救。

据报道，两名 18 岁华裔Rong Shi 及 Minghao Li，尽管他们游泳经验不足且当日没有救生衣，如今也已平安无恙。

事发本周一（12 月 19 日），当时他俩与另外两名分别为18岁及19岁的女孩前往维州摩宁顿半岛（Mornington Peninsula）附近海域玩充气桨板（paddleboarding），期间被发现失踪。当局随后展开搜救。

翌日，他们在距离罗斯巴德海滩（Rosebud Beach）超过20公里的天鹅岛（Swan Island）附近被寻回并送医救治。

University Hospital Geelong一位发言人在周三证实，其中三人已经出院。据最新报道，另一名年轻人也已出院。

四名年轻人此次活动是为了庆祝他们完成维州教育证书（VCE）考试，但游玩期间被强风及水流带至远处，而他们的手机被留在岸上，因而无法求助。

他们整晚在水中漂浮，并在距离事发地点超过20公里的天鹅岛上岸，该处是位于贝拉林半岛（Bellarine Peninsula）Queenscliff 附近的一个军事训练场。
VICTORIA MISSING TEENS SEARCH
Two teenagers arrive at Geelong hospital in Geelong, Victoria, Tuesday, December 20, 2022. Four teenagers have been found alive and well in what police called a "Christmas miracle" after going missing in waters off Victoria's Mornington Peninsula. Source: AAP / Julian Smith
天鹅岛一名保安员在当日黎明时分发现岛上的四人。

Rong Shi 的父亲 Jack 在接受访问时表示，得知他们获救后“如释重负”。

他说：“我们非常担心，他们游泳技术不佳。他们懂得游泳，但技术不足以在水湾内游泳。”

“他们想玩乐，但没有管理好风险。我想，这次是一个对他来说很好的教训，（这个活动）太危险了。”

他说，儿子当晚脱水，但他和友人目前状况良好。

Rong Shi 则表示：“我们当时只是尝试保住性命”，又形容此次能够生存是一个“奇迹”。

他忆述：“突然有一阵风吹来，将我们吹离泳滩。我们确实有点害怕，但也不是太害怕，因为我们原以为我们可以折返。”

“（然后）我们开始远离海滩...... 有一刻我们根本看不见（泳滩上的）沙，我们就知道很难（能折返）。”
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他们曾尝试向经过的船只或泳滩上的泳客求救，但因距离太远未被发现。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，有关方面出动了直升机和船只进行搜救。“直升机（一度）离我们非常近，但他们没有找到我们……我们失去了希望，”Rong说，“有一段时间，我们真的很累。”尽管如此，他们还是努力让自己保持清醒、冷静和动力，并积极思考解决方案。

他们在漆黑寒冷的晚上漂浮超过 20 公里。

在周二凌晨二时，他们到达澳大利亚国防部队位于天鹅岛的训练场。

Rong 说：“我们相当兴奋。” 起初他们呆在一棵树下，但是天气寒冷，他们开始寻找庇护之所。
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保安人员在清晨发现他们后，为他们盖上保暖毯，并送上蛋白质能量棒、曲奇饼及热茶。

Rong 说：“就像发了一场梦一样...... 我无法相信我们度过了（今次事件）。”

“回顾一下，这次实在是一个奇迹。我们在充气桨板上，足足 30 公里。”

周二，这几位年轻人向紧急服务部门、社区中加入救援工作的“每个人”以及纳税人表示感谢。

其中一位年轻人说：“我想，这就像我的第二次生命……我真的很幸运......就像大家给了我们第二次生命的机会。”

维州有开设冲浪课程的教练提到，随着天气转暖，夏季的到来，越来越多的人开展各种水上活动，查看了解天气预报包括风力预报，并遵循相关的安全建议非常重要。

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Published 22 December 2022 at 12:27pm
By Winmas Yu
Source: SBS
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