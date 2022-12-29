Myki系统明年或被淘汰 维州财长承认不合全球标准

Myki合约将于明年11月到期，不少使用者认为Myki技术陈旧，而且客户服务体验落后，导致维州墨尔本的公共交通系统落后全球大城市，并呼吁取替Myki或将之更新为类似伦敦、悉尼、新加坡等世界城市长期使用的用户友好型操作系统。





维州财长帕拉斯（Tim Pallas）也在周四承认Myki系统不符合全球标准。





他直接承认Myki不是世界上最佳的系统，当局也需要了解如何做才能改善。





他说：“我们希望确保它符合目的，并且提供比我们目前更好的客户体验。”





帕拉斯表示，政府正在与有关方面进行对话，以准备在11月到期的合同。





但被问及新计划可能涉及的具体细节以及实体Myki卡是否会终结时，他却表示，需要看看有关讨论产生什么结果。





他说：“我们希望看到一个具有尽可能广泛的应用和利用尽可能多技术的能力的计划。”





他表示非常清楚技术已经发生了变化。 自从引入Myki卡系统以来，它在十年间有了不少进步。



Source: Getty / Getty Images 公共交通用户协会发言人博文（Daniel Bowen）表示，Myki的问题反映出无法匹配“世界级城市”的体验。





他指出，阿德莱德和布里斯班正在引入信用卡支付，这是许多乘客的普遍要求。





而悉尼已经在公共交通中引入了信用卡支付。





维州工商会主席格拉（Paul Guerra）表示，Myki卡需要反映维州作为商业、旅游和活动目的地的地位。





他表示，在10前推出Myki卡时，维州被视领先全澳。





“现在是时候升级到现代的、以技术为主导的、适合目的的、易于使用的票务系统了，这将有助于提升墨尔本作为旅游和活动圣地的地位。”





格拉表示，维州不需要“重新发明”来寻找合适的系统。





“我们可以采用目前在全球范围内无缝运行的众多系统之一。”





他认为最重要的是，它（这种支付方式）必须不引人注意地融入维州人的生活，并且同时方便游客游览。





Myki于2019年开始可以在Android手机上应用，但在iPhone上的支付一直停滞不前。





Myki卡于2010年首次推出时，超出预算5亿元且进度落后。





尽管系统出现故障，承包商NTT Data仍在2017年以7亿元的价格获得了另一份为期七年的合约。





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