澳大利亚男子在乌克兰“捍卫自由的权利”时丧生

要点： 塞奇·奥唐纳（Sage O'Donnell）的母亲说她的儿子在乌克兰“战死”；

澳大利亚外交和贸易部（DFAT）正在为其家人提供领事支持；

据了解，奥唐纳曾在澳大利亚陆军服役。

澳大利亚外交和贸易部表示，一名澳大利亚男子在“捍卫乌克兰人民的自由的行动”中死亡。





塞奇·奥唐纳的母亲悲痛欲绝，她通过澳大利亚外交贸易部发表了一份声明。目前，该部门正在向其家人提供领事协助。





“塞奇在捍卫乌克兰人民自由的行动中战死，”她说，“塞奇一直坚信要捍卫国家、人民和自由的权利。”





奥唐纳的母亲称她的儿子幽默善良。





她说： “失去塞奇让我们感到非常悲痛。”





她提到，奥唐纳曾在 “他自己的国家 ”服役，后来前往乌克兰。





据了解，他曾是澳大利亚陆军的炮兵观察员和步枪手。



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“塞奇选择采取行动是基于他对乌克兰人民的同情以及不公正的现象，”奥唐纳的母亲说。





“他爱上了乌克兰和它的文化，并为新社区的善良和热情所折服。”





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）敦促希望支持乌克兰的澳大利亚人通过捐款支持而不是走上前线。





“澳大利亚人可以给予支持的方式是捐款……支持慈善机构和其他在乌克兰行动的人，不要参与那里的战斗。这很危险，”他星期四在第九号台的《今日秀》节目说。





“是的，今年早些时候，我曾前往会见泽连斯基总统，表达澳大利亚的支持。”





“我只想说，澳大利亚公民应该听从建议，不要前往乌克兰参加战斗。”



澳大利亚乌克兰社区如何看待？

澳大利亚乌克兰组织联合会（AFUO）和维州乌克兰人协会（AUV）表示，他们对奥唐纳的死讯深感悲痛。





“澳大利亚乌克兰组织联合会和维州乌克兰人协会对奥唐纳的勇气和高尚的价值观表示敬意。他的行动展现了对生命、体面、尊重和正义等普世价值的承诺，”他们在一份声明中写道。





“在这些信念的指导下，我们对奥唐纳先生选择帮助我们的国家感到荣幸。这样一位优秀的年轻人为捍卫乌克兰的独立和主权而失去了生命，这是一个可怕的悲剧。”





“我们向他致敬，他是英雄。他为自己的信仰付出了最大的牺牲，整个社区为此深感悲痛。”



奥唐纳的死讯也在社交媒体上传播开来。





乌克兰领土防卫国际战队纪念网页发布了这一消息。





“曾在乌克兰担任志愿者的澳大利亚人塞奇·奥唐纳战死在战场，”帖子写道。





“荣誉、荣耀和感激归于我们的兄弟。”





奥唐纳的死亡时间仍未得到证实，但据信发生在圣诞节前夕。





奥唐纳的父亲在社交媒体上发帖说，他的儿子在与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的战斗中死亡。





关于奥唐纳本人或其死亡情况，澳大利亚外交和贸易部还没有提供进一步的细节。





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