除了凤梨酥 经典台湾糕饼还有哪些？

在今年七月位于墨尔本的台式糕饼店大台北关闭时，来自台湾的移民沈贵城经营这家店刚好三十年。





他告诉SBS中文普通话节目，1992年想开这样一家店的初衷只是希望能多一些时间陪伴孩子，与妻子商议后便一拍即合。





他说：“（当时）糕饼业（店）在墨尔本很少，台湾移民很多，我想说做面包、点心之类就会有市场。”





“一开始我有拍档，我们（从台湾）请师傅过来，再跟他学习，每年回台湾一两次，把台湾比较特别的样式引进过来。”





他回忆说在1992年的台湾，糕饼业已经发展得相当好，凤梨酥也已经很普遍。





来自台湾中南部的沈贵城说，凤梨酥由台湾当地用于婚嫁喜事的龙凤饼发展而来，只是传统的龙凤饼可能重达600克，而如今市面上流行的凤梨酥只是小小一枚。



Taiwanese Pastries Credit: A. HSIAO 他说：“凤梨，闽南话来讲就是‘旺来’，台湾人拜拜也是拜凤梨，这变成一种很普遍的台湾风俗。”





由于当年墨尔本的华人数量并不像如今那么多，大台北最初主打的还是台湾的蛋糕和面包，直至近一、二十年，华人移民大量涌入，也逐渐改变了美食“版图”。





沈贵城说：“到2010年时变化已经很大，（我们店）60%的顾客都是中国来的移民，还有很多留学生，后来就主打凤梨酥。”





“过年、过节时，凤梨酥还是满受欢迎的，我们店一天能卖一百盒凤梨酥、蛋黄酥这类产品。”





美食的品鉴总能跨越地域和文化，网络也带来更多可能，电商平台TJY近日便发起了一场特别的台湾糕饼节。



沈贵城与台湾糕饼节的组织者Julia Johnston Credit: A. HSIAO 该机构的创始人之一叶如芳告诉SBS中文普通话节目：“很多人都喜欢台湾糕饼，那我们就想把台湾有名的凤梨酥、太阳饼带来这边，做个介绍。”





“刚好天气变好，大家封锁太久了，所以借这一次活动来促销台湾的美食和用品。”



Taiwanese pastries Credit: A. HSIAO 这个首次举办的糕饼节还设置了快闪店以便消费者选购产自台湾的美食，叶如芳说事先并未做过太多数据调研，举办活动仅仅是“跟着感觉走”，但反馈相当热烈。





“（之前）中秋节仅仅在墨尔本区域就销售了三千多盒芋头酥，就发现说（在澳大利亚的）亚洲人对这个（台湾糕饼）都很感兴趣。”





对于从台湾移民来澳已11年的叶如芳来说，畅销的芋头酥也是她本人的最爱之一。





她笑着说：“我喜欢芋头酥，也喜欢奶油酥饼，但是怕胖！”



Taiwanese Pastries Credit: A. HSIAO 而聊到芋头酥， 作为一名富有经验的糕饼师，沈贵城细细道来：“比如讲芋头酥，台湾芋头也有很多种，我们台湾有种叫槟榔心的那种芋头，蒸起来的话比较松，做馅的口感特别好吃，芋头酥一做起来又一层一层，里面蛋黄，中间是芋头，紫色的，酥皮是金黄色的，看起来就想吃。”





他还说，台湾各地的特产都不一样，譬如每个人到台中旅游的话都会买太阳饼，而大甲的奶油饼、3Q饼则也都十分有名。





“（3Q饼的）皮是酥皮，里面有包麻薯，麻薯里面包红豆，吃起来就是感觉又酥又甜，又有咬劲。”



Taiwanese pastries Credit: A. HSIAO 做了这一行三十年，沈贵城对制作手艺津津乐道：“我们在这一行要一直改变，（制作）不同的产品。”





他举例说凤梨酥中加入蛋黄改良成凤黄酥，此外牛轧糖里的“内容”也并不限于传统的选材——花生。





“牛轧糖有很多口味，原本用花生，改良便用杏仁，或用枣泥加核桃，吃起来就比较软，口感就不一样。另外还有绿茶，用茶粉去做，又是不同的口感。”



Taiwan Pastry Festival Credit: A. HSIAO 今年7月，大台北在Facebook上宣布结束经营后，大量网友纷纷留言表示惋惜，评论中有人表示自九十年代移民来澳就一直是大台北的忠实顾客。





沈贵城表示，由于一直是手工制作而放弃了可能的扩张机会，而关闭自己经营三十年的店铺，“如果是以做生意的角度，当然很可惜”。





他同时补充说：“但以我们的人生的规划来讲，就OK啦，我们也该退休了，毕竟60多岁了。”





如今的沈贵城可以更从容地安排自己的生活，他说很享受每周三天打高尔夫球、两天带孙儿的规律生活。





在即将到来的农历新年，他可能也会安排一场回乡探亲之旅，毕竟如很多移民一样，因疫情他已三、四年无法回到家乡看看。





叶如芳则分享说，自己在农历新年十分期待一道台湾美食，那就是手工年糕。





“台湾的手工年糕，是要煎的或炸的，还是纯糯米、手工做的。”她自豪地说。



