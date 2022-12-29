澳大利亚和印度自贸协定正式生效 这对企业和消费者意味着什么？

要点： 目前，澳大利亚85%以上出口到印度的商品的关税已被取消；

这些变化属澳大利亚和印度自由贸易协定的一部分，该协定现已生效；

受益的澳大利亚产品包括羊毛、新鲜岩石龙虾、大麦和化妆品。

随着澳大利亚和印度自由贸易协定生效，澳大利亚出口商的贸易税本周将被削减两次。



关税削减何时实施?

第一轮关税削减于周四实施，第二轮关税削减将于本周日实施。这为澳大利亚企业进入印度14亿人口的市场提供了更多机会。





从周四开始，澳大利亚逾85%对印度出口的产品的关税已全部削减，这些产品包括羊毛、肉类、大麦、龙虾、化妆品和关键矿产。另外5%的商品的关税将在未来六年内逐步降至零。





澳大利亚外交与贸易部表示，取消关税为“澳大利亚目前每年运往印度的高达148亿澳元的商品”提供了商业机会。



Source: AAP

澳大利亚旅游和教育行业将受何影响?

澳大利亚旅游业将得到提振，年轻的印度旅行者将获得1000个工作和度假计划名额。





澳大利亚的独立技能培训和高等教育部门对该协定表示欢迎，称协定为该领域的企业增加了市场准入的良好机会。





澳大利亚独立高等教育委员会表示，增加进入印度教育市场的机会将有助于发展合作关系。





该委员会首席执行官特洛伊·威廉姆斯（Troy Williams）说：“通过改善对印度成人教育领域的准入机会，澳大利亚将获得强劲的经济和社会效益。”





该委员会的2022年行业状况报告发现，在独立高等教育机构中，印度学生的入学注册人数最多，超过1.8万名学生。





威廉姆斯表示，这一提振将有助于该行业从新冠疫情期间的低迷中复苏。





印度企业也从该协议中受益，包括珠宝制造商在内的印度出口商可获免税准入。



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下一步是什么？

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）说，澳印两国是天然的贸易伙伴。





“这项协议将释放我们贸易关系中的巨大潜力，” 他说。





他认为该协议将有助于出口多样化，加强双边关系。





法雷尔表示，影响是立竿见影的。





“从今天起，运往印度的优质葡萄酒关税将减半，从150%降至75%，在2023年1月1日降至70%，并将在9年内逐步降至25%。”





澳大利亚联邦政府表示，这项“开拓性”的协定将为澳大利亚出口商每年节省约20亿澳元的关税。消费者和企业预计将节省大约5亿澳元的成品进口关税和制造业的投入。





澳大利亚印度社区是澳大利亚第二大以及增长最快的海外出生群体。在澳大利亚2021年的人口普查中，有97.6万人报告有印度血统。旁遮普语是澳大利亚增长最快的语言，印地语是澳大利亚家庭使用的十大语言之一。





澳大利亚和印度两国表示，在《澳大利亚-印度经济合作与贸易协定》的自由贸易协定基础上，有关全面经济合作协定的谈判仍在继续推进。





澳大利亚也批准了与英国的自由贸易协定，目前正在等待英国议会程序进行，以便于2023年初生效。





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