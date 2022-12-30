为何2022年通胀加剧？ 2023 年生活成本将如何？

要点： 受新冠疫情影响，物资供不应求；

乌克兰战争也令通胀加剧；

利率由0.1%的历史低点大幅上升。

2022年很难逃脱家庭基本生活费用的上涨，燃料、水果和蔬菜都令我们的钱包大受打击。





今年，随着世界各地解除封锁、重开边境，在疫情期间积聚了数十亿储蓄的消费者开始大撒消费。





全球的制造商因疫情期间有员工染疫休假，供应链受阻，生产放缓，难以赶上需求。





乌克兰战争如何影响全球？

两国共供应全球四分之一的小麦，两国冲突令小麦价格升至有史以来的高位，令食品价格暴涨，贫穷国家受的打击最严重。





这场冲突也令油价受压，石油输出国组织（OPEC）限制石油供应，更加令局势加剧。





在澳大利亚，汽油价格上涨，四月份更达到历史新高。





尽管全球增长放缓已令两者的价格从高位回落，但能源危机仍然持续，尤其是在欧洲。



The national average of petrol and diesel prices has swayed after the fuel excise cut was announced. Source: SBS

2022年通胀如何蔓延全球？

澳大利亚的年度通胀率达到7.3%，是自1990年以来的新高。但储备银行警告，它还没有达到顶峰。





安保资本 （AMP Capital）首席经济学家奥利弗（Shane Oliver） 说：“我认为未来一年的好消息是，通货膨胀将达到峰值。”





“有更多证据显示通胀压力开始减弱，我们已经见到美国出现这情况，还有供应失衡开始恢复正常。我们见到运输成本下降，需求开始放缓，种种原因都会令未来12个月的通胀骤降。与此同时，仍然强劲的就业巿场会将工资增长稍微推高。”



2023年的利率走势

储备银行抑制消费价格指数上扬的政策是提高官方利率，由5月份0.1%的紧急利率，提升至12月的3.1%。首当其冲的是借贷人，但工资增长对他们来说是个好消息。





这是近几十年来最快的加息速度，在短短8个月内扭转了十年的跌幅。





银行将利率上涨转嫁给他们的客户，浮动利率的按揭还款额上升，这令购房者可以从银行借到的贷款额度较之前减少27%之多。





这反过来又使房地产价格从创纪录的水平回落。





奥利弗警告说，未来还将出现下跌。



“未来可能会更惨烈，因为抵押贷款利率悬崖的冲击还未出现。”





“一两年前有幸将按揭利率锁定于2%的人，现在会发现当要续期或期限届满便要面对5%或6%。不幸地，这可能导致有人被迫出售房产或对房产价格造成更多下行压力。”



