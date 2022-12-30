澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” 一度遭质疑者打断

要点： 安东尼·阿尔巴尼斯在伍德福德民俗节（Woodford Folk Festival）演讲时，被观众打断；

质疑者发问，如果人们不听，那么“原住民议会之声（Indigneous Voice to Parliament）”作用何在？

阿尔巴尼斯重申全民公投将在明年下半年举行。

在一个民俗节中，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在解释“原住民议会之声”机构是如何运作时，遭到一名观众质疑。





周四，阿尔巴尼斯在昆士兰州举行的伍德福德民俗节上发表演讲， 当时他在宣传“原住民议会之声”机构，随后被一名观众打断。





“如果人们不听，那么这样的议会之声有什么意义？”人群中一名男子喊道。





总理回应称其“观点非常好”。



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对于有批评称“原住民议会之声”机构缺乏细节，阿尔巴尼斯反驳说，一份超过200页的文件对该机构作出了阐述，该文件经过了5年的磋商。





他说，议会委员会和其他调查机构已对原住民 “议会之声”机构详细审查。





阿尔巴尼斯承诺，公投将在明年年底前举行，让“议会之声”获得宪法认可。



他在民俗节中致辞：“当我们与我们大陆的古老民族结合时，我们的现代国家才能找到自己最大的力量，发挥最大的潜力并实现最真实的自我。”





但反对党指责政府未能向选民提供有关该机构机制的足够细节。





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