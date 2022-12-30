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澳洲总理民俗节上宣传“原住民议会之声” 一度遭质疑者打断

澳大利亚总理阿尔巴尼斯在一个民俗节上概述“原住民议会之声”公投的计划时，现场一位质疑者发问，阿尔巴尼斯称其 “观点非常好”。

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Prime Minister Anthony Albanese was outlining plans for a referendum on an Indigneous Voice to Parliament at the Woodford Folk Festival, attended by an estimated 132,000 people, when he was interrupted by a heckler. Source: AAP / Jono Searle

要点：
  • 安东尼·阿尔巴尼斯在伍德福德民俗节（Woodford Folk Festival）演讲时，被观众打断；
  • 质疑者发问，如果人们不听，那么“原住民议会之声（Indigneous Voice to Parliament）”作用何在？
  • 阿尔巴尼斯重申全民公投将在明年下半年举行。
在一个民俗节中，澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯在解释“原住民议会之声”机构是如何运作时，遭到一名观众质疑。

周四，阿尔巴尼斯在昆士兰州举行的伍德福德民俗节上发表演讲， 当时他在宣传“原住民议会之声”机构，随后被一名观众打断。

“如果人们不听，那么这样的议会之声有什么意义？”人群中一名男子喊道。

总理回应称其“观点非常好”。
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对于有批评称“原住民议会之声”机构缺乏细节，阿尔巴尼斯反驳说，一份超过200页的文件对该机构作出了阐述，该文件经过了5年的磋商。

他说，议会委员会和其他调查机构已对原住民 “议会之声”机构详细审查。

阿尔巴尼斯承诺，公投将在明年年底前举行，让“议会之声”获得宪法认可。
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他在民俗节中致辞：“当我们与我们大陆的古老民族结合时，我们的现代国家才能找到自己最大的力量，发挥最大的潜力并实现最真实的自我。”

但反对党指责政府未能向选民提供有关该机构机制的足够细节。

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Published 30 December 2022 at 12:40pm, updated 23 minutes ago at 1:33pm
Source: SBS