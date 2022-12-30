巴西足球传奇人物贝利去世 享年82岁

要点： 贝利去世前在圣保罗（Sao Paulo）的阿尔伯特·爱因斯坦医院（Albert Einstein hospital）接受治疗；

贝利的女儿在社交媒体上宣布了他的离世；

在其21年的辉煌职业生涯中，贝利打进了1283个球。

贝利，这位出身贫困、后成为现代史上最伟大及最知名运动员之一的巴西传奇足球运动员，于当地时间周四（12月29日）去世，享年82岁。





贝利去世前在圣保罗的阿尔伯特·爱因斯坦医院接受治疗，这家医院说，他于下午3点27分去世，“原因是与他以前病情有关的结肠癌进展导致多个器官衰竭”。





贝利是唯一以球员身份三次赢得世界杯的人，他去世的消息在其Instagram账户上得到确认。





这个帖子中写道：“灵感和爱标志着球王贝利的人生旅程，他于今日安详离世”，“以他在体育方面的天才令全世界为之着迷，他阻止了一场战争，他一直在世界各地开展社会工作，并传播了他最相信的所有问题的解决方法：爱。”





贝利在2021年9月从结肠中切除了一个肿瘤后，一直在接受化疗。





自2012年一次不成功的髋关节手术后，他在没有辅助的情况下难以行走。2020年2月，在新冠大流行的前夕，贝利的儿子埃迪尼奥（Edinho）说贝利的身体状况不佳使他感到沮丧。





贝利的名字是埃德森·阿兰特斯·多·纳西门托 （Edson Arantes do Nascimento），他于1956年加入桑托斯（Santos），并将这个小型沿海俱乐部变成了足球界最有名的俱乐部之一。



Brazilian legend Pele (left) and Argentinian great Diego Maradona in Zurich, Switzerland, on 10 June 1987. Source: AAP / STR/EPA 除了一系列地区和国家冠军之外，他还赢得了两届南美解放者杯和两届洲际杯（欧洲和南美最佳球队之间的年度赛事）。





他三次获得世界杯冠军奖牌，第一次是1958年在瑞典，当时他只有17岁，第二次是四年后在智利——尽管他因伤错过了大部分比赛，第三次是1970年在墨西哥，当时他带领的球队被认为是有史以来最伟大的球队之一。





他于1974年从桑托斯退役，但一年后出人意料地复出，签署了一份利润丰厚的协议，加入了当时刚刚起步的北美足球联赛的纽约宇宙队（New York Cosmos）。



在其21年的辉煌职业生涯中，贝利打进了1283个球。





不过，贝利超越了足球，这是之前或之后的球员所没有的，他成为二十世纪第一批全球偶像之一。





他的微笑和谦逊吸引了众多球迷，他比许多好莱坞明星、教皇或总统都要出名。





他把自己独一无二的天赋、创造性的天才和技术技能归功于年轻时在巴西小镇上玩的小游戏，因为他的家庭买不起真正的球，所以经常使用葡萄柚或揉成一团的破布来替代。





贝利被国际奥委会评为 “世纪运动员”，被国际足联评为“世纪足球运动员”，被巴西政府奉为“国宝”。





他的名气往往是压倒性的。成年人在他面前哭泣的情况经常发生。寻找纪念品的球迷经常在比赛结束后冲进球场，撕下他的短裤、袜子甚至内衣。





他在巴西的房子离海滩不到一英里，但由于害怕人群，他有大约二十年没有去那里。



Pele, in a dancing mood, during a news conference in the trophy room at the new Manchester United Football Club Museum. Source: AAP / Owen Humphreys 然而，即使是在朋友之间毫无防备的时刻，他也很少抱怨。他相信他的才能是一种神圣的天赋，他动情地讲述了足球如何让他环游世界，为癌症患者和战争及饥荒的幸存者带来欢乐，并为在成长过程中经常不知道下一顿饭在哪的家庭提供食物。





他在2013年接受路透社采访时说：“上帝赋予我这种能力的原因只有一个：让人们高兴。无论我做什么，我都努力不忘记这一点。”



