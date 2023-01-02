你知道澳大利亚最受欢迎的宠物名字是什么吗？

要点： 随着澳大利亚宠物拥有量的增加，五花八门的宠物名字开始涌现；

事实证明，人们最爱用Daisy为自己的猫猫或狗狗女儿命名；

Charlie则是猫儿子和狗儿子的首选名字。

生活在澳大利亚家庭的宠物比人还多。





根据澳大利亚动物医学协会收集的2021年数据，全国有超过3000万只宠物——数量超过了澳大利亚近2600万居民的人口。



这使澳大利亚成为全球拥有宠物最多的国家之一。





在大流行期间，宠物拥有量在两年内增加了8%——从2019年的61%增加到2021年的69%。





这种增长意味着五花八门的新宠物名字不断涌现。



宠物类型及其主人的人口统计学数据发挥作用

来自墨尔本慈善机构The Lost Dogs' Home的苏珊娜·塔列夫斯基（Suzana Talevski）说，排名靠前的名字列表是根据领养记录编制的。





她告诉SBS新闻：“每次有人收养宠物时，我们都会清楚地记录他们的名字。我们每年年底都会查看这些记录，看看社区在名称选择方面发生了什么。”





塔列夫斯基说，猫和狗的名字选择是不同的。





“所以，对于我们今年的狗狗来说——雌性狗，Daisy和Honey是排名前二的名字。雄性狗则是Harley和Frankie，”她说。



“对于猫来说，Luna和Bella真的很受欢迎。Luna在猫的名字中已经流行了很长一段时间。对于男孩来说，Charlie和Leo是最受欢迎的猫名。”





流行的宠物名字也有趋势。





“像Fido这样的名字已经慢慢退出了词汇表。我们现在看到的是更多地倾向于听起来更甜美的名字；而与食物有关的名字似乎越来越受欢迎。”





她说，像Charlie和Leo这样的传统名字在老年人群中更受欢迎，而年轻人可能会受到启发，根据流行文化或当前流行趋势来选择名字。



文化潮流

文化背景在澳大利亚和海外的名字选择中也能起到一定作用。





SBS希腊语广播员卡洛斯（Efthymios Kallos）说，在澳大利亚的希腊家庭中，古代的诸神和女神作为宠物名字的特点非常突出。





但他表示，希腊圣徒的名字没有同样的受欢迎程度。





“在澳大利亚，我遇到过许多希腊裔澳大利亚人，他们给他们的狗起古代神的名字——尤特别是最有名的神，Zeus。别问我为什么。”





“在讨论中，我经常会问，如果我们在澳大利亚这里——或其他地方——给我们的狗起一个基督教的名字，比如Christ、God、St Nicholas或St John，会发生什么。讨论几乎就此止步。但这并不能阻止宠物主人使用古希腊诸神的名字，实际上很多人觉得这很有趣。”



在中国，宠物的拥有量正在快速增长，有些名字仍然是多年的最爱。





SBS普通话新闻记者关哲浚（Jeff Kuan）说，人们对吉祥的名字情有独钟。





“我们听说过很多狗叫Lucky，这意味着幸运会来到我的地方或来到我身边，因为传统上我们认为狗与忠诚有关——我们很欣赏这种品格。所以如果一只狗来到你身边，意思是它会守护在那里，站在那里保护你，给你带来好运。而且我们还有十二生肖（可以提供灵感）。”





在印度西海岸的古吉拉特邦，养宠物的概念仍然是上层阶级的专利。





SBS古吉拉特语数字内容制作人派特尔（Vastal Patel）说，更常见的是一种照顾城市街道上许多流浪动物的文化。





“我们不拥有那只宠物，但你绝对可以在一年365天的日常生活中给它们喂一些食物。所以我父亲他经常走上街头，给它们一份薄煎饼和我们在家里做的其它印度家常菜。我们吃完饭后，我们也会喂它们。”



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为宠物命名的提示

但在决定给你的宠物取什么名字之前，塔列夫斯基说，人们需要确保他们已经准备好承担拥有宠物所涉及的责任。





她还鼓励人们领养代替购买。



“如果你正在考虑养宠物，请确保你已经仔细考虑过。考虑一下你是否有能力长期照顾宠物？你能负担得起持续的兽医和食品费用吗？请记住，宠物真的是一个15至20年的承诺。因此，如果你仔细考虑了这一切，我们确实有很多很多动物需要一个家。”





她补充说，人们应该只用他们觉得在公共场合叫起来舒服的名字来命名他们的宠物。



2022年排名前五的宠物名字，基于Lost Dogs' Home统计的清单。 Source: SBS 欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



