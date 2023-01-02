2023年在澳大利亚要做的五项健康检查和疫苗接种

1. 皮肤癌检查
暑假可以是一个户外活动的好时机，但随之而来的是暴露在阳光下的风险。皮肤科医生说，即使在阴天，阳光也会带来危险。
皮肤健康研究所的尼克松（Rosemary Nixon）博士说：“最重要的是每个人在每个新季节的第一天，或者第一个周末预约皮肤健康检查，寻找新的病变或变化。”
她指出，黑色素瘤通常是新发的斑点，并且有几种不同的检查系统。
“对于一些没有痣的人来说，自己检查就足够了。其他人应该每年去看他们的全科医生。”
其它风险因素是家族史、红发或白皙的皮肤，而且由于一生中会累积日晒，老年人应格外小心。尼克松博士说，老年男性的黑色素瘤发病率在不断上升。
Sydneysiders enjoy a sunny day at Bondi Beach. Source: AAP
解剖病理学家穆斯格雷夫（Nick Musgrave）博士说，皮肤检查可以由皮肤科医生、皮肤癌诊所或你的全科医生进行，并且“有一些选项可以让你进行皮肤检查而无需支付自付费用”。
任何有过往皮肤癌病史的人都需要在每年三个月、六个月或十二个月时预约皮肤科医生进行更加定期的监测。
有关皮肤癌和黑色素瘤的更多信息，请访问 。
2. 子宫颈抹片检查
2022年，作为更准确的宫颈癌筛查方法的一部分，一项新的自我检测在全澳推出。这取代了以前被称为“巴氏涂片”的检查。
妇女健康组织Jean Hailes的金博士（Tessa King）说，自助采集选项给那些一直不愿意接受检测的人提供了更多隐私。
“特别是经历过性暴力或创伤的女性、原住民和托雷斯海峡岛民、来自文化和语言多样化的社区、残障人士或过去对手术有过负面经历的人，以及LGBTIQ人群，都可能被筛查不足，”她说。
如果自上次筛查以来已过去五年或更长时间，你应该立即接受检测。任何人都可以在医生诊所进行检测（包括自测和由医生完成的检测）。
It's important to keep track of when your last screening was. Source: Getty / Anchiy
还邀请年龄在50至74岁之间的人每两年做一次乳房X光检查。
40至49岁的女性和75岁及以上的女性也可以接受筛查，但她们不会收到邮寄的提醒信。
3. 将COVID加强针接种状态保持最新
由于澳大利亚继续报告COVID-19的病例，建议所有16岁以上的人进行第三次疫苗接种。
建议50岁以上的人接种第四剂疫苗，30至49岁的人也可以按需接种第四剂。
免疫力低下人士可以接种第五剂。
加强针是免费的，可以在你上次接种后三个月预订。
You can book your booster shot online. Source: Getty / Fly View Productions
你可以使用联邦政府的进行在线预约。
联邦卫生部门还建议，新一季的流感疫苗也将在2023年4月左右上市。
建议任何6个月以上人士每年接种一次，以便在6月至9月的流感高峰期获得保护。
关于流感疫苗的更多信息可以
4. 与你的亲人谈论你的家庭健康史
金博士说，病人的家庭背景可以改变健康筛查的频率和开始时间框架。
“有些家庭不想谈论他们的病史，”她说，并表示询问清楚家族病史很重要，特别是在可能的情况下，询问过去的癌症诊断或中风。
穆斯格雷夫博士说，许多癌症有很强的遗传因素，如黑色素瘤、乳腺癌和肠癌。
“重要的信息是，无论你的背景或性别如何，都不要等待，要采取行动。”
“完成这些需要进行的定期检查，如果你错过了一些，现在是时候补上了。”
全国性的计划从50岁的澳大利亚人开始实施。
金博士补充说：“那些通常接受筛查的癌症肿瘤，在大多数情况下生长缓慢，所以如果我们通过筛查计划及早发现它们，通常可以得到有效治疗。”
卫生官员还表示，超过三分之一的澳大利亚成年人患有高血压，这使得这项重要的健康检查成为心脏健康检查的一部分。
心脏基金会表示，任何30岁以上的澳大利亚原住民或45岁以上人士都应该定期接受医生的心脏健康检查。
胆固醇可以每五年检查一次。
金博士说，及早发现糖尿病和心脏病可以最大限度地减少危害。
“目前约有170万澳大利亚人患有糖尿病，其中约一半人不知道自己患有糖尿病。”
5. 关注您的整体健康和心理状态
检查口腔健康的常规牙科预约应每6至12个月进行一次。
65岁以下人士每三年一次的验光师眼科检查也由国民医保Medicare承保；如果你年龄较大，则可每年进行一次检查。
人们还应该考虑自己的心理健康状况如何，特别是在COVID-19大流行之后。
Jean Hailes的一项调查发现，每10名女性中就有4名说她们的健康在大流行期间恶化，而心理健康的恶化在来自非英语国家或LGBTIQA+背景的人以及原住民和残障人士社区中更为普遍。
People with health concerns are encouraged to speak with their doctor. Source: Getty / SolStock
联邦政府面临着对将Medicare补贴的心理治疗在2023年从20次削减到10次的批评。今年获得医保报销的第一步是与全科医生预约，以获得你的心理健康治疗计划。
政府的网站也可以帮助你找到免费和低成本的电话和在线心理健康资源。
寻求心理健康支持的读者也可以拨打1300 22 4636致电Beyond Blue，更多信息可访问。支持来自不同文化和语言背景的人士。
本文仅提供总体概述，不应视为医疗建议或详尽清单。建议向医生做进一步咨询。
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