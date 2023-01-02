2023年在澳大利亚要做的五项健康检查和疫苗接种

1. 皮肤癌检查

暑假可以是一个户外活动的好时机，但随之而来的是暴露在阳光下的风险。皮肤科医生说，即使在阴天，阳光也会带来危险。





皮肤健康研究所的尼克松（Rosemary Nixon）博士说：“最重要的是每个人在每个新季节的第一天，或者第一个周末预约皮肤健康检查，寻找新的病变或变化。”





她指出，黑色素瘤通常是新发的斑点，并且有几种不同的检查系统。





“对于一些没有痣的人来说，自己检查就足够了。其他人应该每年去看他们的全科医生。”



Sydneysiders enjoy a sunny day at Bondi Beach. Source: AAP 其它风险因素是家族史、红发或白皙的皮肤，而且由于一生中会累积日晒，老年人应格外小心。尼克松博士说，老年男性的黑色素瘤发病率在不断上升。





解剖病理学家穆斯格雷夫（Nick Musgrave）博士说，皮肤检查可以由皮肤科医生、皮肤癌诊所或你的全科医生进行，并且“有一些选项可以让你进行皮肤检查而无需支付自付费用”。



任何有过往皮肤癌病史的人都需要在每年三个月、六个月或十二个月时预约皮肤科医生进行更加定期的监测。





2. 子宫颈抹片检查

2022年，作为更准确的宫颈癌筛查方法的一部分，一项新的自我检测在全澳推出。这取代了以前被称为“巴氏涂片”的检查。





妇女健康组织Jean Hailes的金博士（Tessa King）说，自助采集选项给那些一直不愿意接受检测的人提供了更多隐私。





“特别是经历过性暴力或创伤的女性、原住民和托雷斯海峡岛民、来自文化和语言多样化的社区、残障人士或过去对手术有过负面经历的人，以及LGBTIQ人群，都可能被筛查不足，”她说。



It's important to keep track of when your last screening was. Source: Getty / Anchiy 如果自上次筛查以来已过去五年或更长时间，你应该立即接受检测。任何人都可以在医生诊所进行检测（包括自测和由医生完成的检测）。



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40至49岁的女性和75岁及以上的女性也可以接受筛查，但她们不会收到邮寄的提醒信。



3. 将COVID加强针接种状态保持最新

由于澳大利亚继续报告COVID-19的病例，建议所有16岁以上的人进行第三次疫苗接种。





建议50岁以上的人接种第四剂疫苗，30至49岁的人也可以按需接种第四剂。





免疫力低下人士可以接种第五剂。



You can book your booster shot online. Source: Getty / Fly View Productions 加强针是免费的，可以在你上次接种后三个月预订。





你可以使用联邦政府的 疫苗诊所搜索工具 进行在线预约。



联邦卫生部门还建议，新一季的流感疫苗也将在2023年4月左右上市。





建议任何6个月以上人士每年接种一次，以便在6月至9月的流感高峰期获得保护。





4. 与你的亲人谈论你的家庭健康史

金博士说，病人的家庭背景可以改变健康筛查的频率和开始时间框架。





“有些家庭不想谈论他们的病史，”她说，并表示询问清楚家族病史很重要，特别是在可能的情况下，询问过去的癌症诊断或中风。





穆斯格雷夫博士说，许多癌症有很强的遗传因素，如黑色素瘤、乳腺癌和肠癌。





“重要的信息是，无论你的背景或性别如何，都不要等待，要采取行动。”





“完成这些需要进行的定期检查，如果你错过了一些，现在是时候补上了。”



全国性的 肠癌自我检测 计划从50岁的澳大利亚人开始实施。





金博士补充说：“那些通常接受筛查的癌症肿瘤，在大多数情况下生长缓慢，所以如果我们通过筛查计划及早发现它们，通常可以得到有效治疗。”





卫生官员还表示，超过三分之一的澳大利亚成年人患有高血压，这使得这项重要的健康检查成为心脏健康检查的一部分。





心脏基金会表示，任何30岁以上的澳大利亚原住民或45岁以上人士都应该定期接受医生的心脏健康检查。





胆固醇可以每五年检查一次。





金博士说，及早发现糖尿病和心脏病可以最大限度地减少危害。





“目前约有170万澳大利亚人患有糖尿病，其中约一半人不知道自己患有糖尿病。”



5. 关注您的整体健康和心理状态

检查口腔健康的常规牙科预约应每6至12个月进行一次。





65岁以下人士每三年一次的验光师眼科检查也由国民医保Medicare承保；如果你年龄较大，则可每年进行一次检查。





人们还应该考虑自己的心理健康状况如何，特别是在COVID-19大流行之后。



People with health concerns are encouraged to speak with their doctor. Source: Getty / SolStock Jean Hailes的一项调查发现，每10名女性中就有4名说她们的健康在大流行期间恶化，而心理健康的恶化在来自非英语国家或LGBTIQA+背景的人以及原住民和残障人士社区中更为普遍。





联邦政府面临着对将Medicare补贴的心理治疗在2023年从20次削减到10次的批评。今年获得医保报销的第一步是与全科医生预约，以获得你的心理健康治疗计划。



政府的 Head to Health 网站也可以帮助你找到免费和低成本的电话和在线心理健康资源。





本文仅提供总体概述，不应视为医疗建议或详尽清单。建议向医生做进一步咨询。





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