自愿安乐死已在昆州合法化

要点： 州议会于2021年9月投票决定将自愿安乐死合法化；

从2023年1月1日起，符合条件的昆士兰人可以使用该方法；

昆州是继维州、西澳州、南澳州和塔州之后第五个将安乐死合法化的司法管辖区。

昆士兰州的自愿安乐死计划于周日生效后，身患绝症的昆士兰人能够要求在自己选择的时间进行医疗协助死亡。





在该州州长帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）将该政策带到2020年大选后，州议会于2021年9月投票决定将自愿安乐死合法化。



谁有资格？

患有晚期、进展期和末期疾病、病症或身体状况，并且寿命不到一年的人，可以要求医疗辅助死亡。





在协调医生给予最终批准之前，患者必须提出三次独立的死亡请求并接受三次评估。



有哪些保障措施？

相关法律包括保护弱势人群的保障措施，确保他们有提出请求的心理能力，并且是在没有胁迫的情况下提出的。





医生可以因为良心上的反对而拒绝请求，但必须告诉患者这是原因，以便他们可以咨询其他医生。





安乐死权利倡导者认为，安乐死赋予身患绝症的病人选择如何度过最后时光并有尊严地死去的权利。



是什么导致了该计划的出台？

信托基金Clem Jones Trust主席大卫·缪尔（David Muir）表示，活动家和政治家们几十年来一直致力于让昆士兰人在生命的最后阶段有更广泛的选择。



他在一份声明中说：“许多个人和组织努力工作数十年，以在昆士兰州制定安乐死法律。”





“我们还应该表彰昆士兰议会中来自不同政治派别但共同投票支持新法律的议员们。”





“他们都知道，自愿安乐死与他们无关，也与他们持有或不持有的信仰无关，而是关乎始终让身患绝症的昆士兰人能够做出个人选择。”





穆尔说，其他地方的经验表明，一些申请并获得批准获得自愿安乐死的人并没有使用它。



呼吁为姑息治疗提供资金

“但仅凭它的可用性，就可以在生命的尽头带来人道和姑息的效果，”他说。





反对者认为这引起了伦理和道德问题，说它可能会给脆弱的人带来结束生命的压力，并呼吁为姑息治疗提供更多资金。





昆士兰州是继维州、西澳州、南澳州和塔州之后第五个将安乐死合法化的司法管辖区。





新州在5月通过了自愿安乐死的法律，这意味着该法律将在未来18个月内普遍生效。





上个月，联邦议会废除了自由党议员凯文·安德鲁斯（Kevin Andrews）制定的一项长达25年的法律，该法律限制了澳大利亚首都领地和北领地在1995年将协助性死亡合法化后制定安乐死法律的权利。





澳大利亚首都领地政府计划在明年引入立法，但北领地尚未透露其计划。





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