新州一名休班警察为救落水少年而溺水身亡

要点： 新州警方证实，死亡的男子是一名休班警察；

这名45岁的警官被卷入Bongola 海滩的离岸流中后，紧急服务部门接到了电话；

救生员将其从激流中救起，但医护人员已无法救活他，男子当场死亡。

新州一名休班警察在南海岸一个无人巡逻的海滩拯救了一名被困离岸流中的14岁男孩，随后自己溺水身亡。





元旦当天下午1点30分左右，这名45岁的警察在Narooma南部的Bongola海滩被卷入离岸流中，随后紧急服务部门接到电话。





新州冲浪救生协会首席执行官史蒂文•皮尔斯（Steven Pearce）说，当救生员到达现场时，围观者告诉他们，这名男子下海去救一名14岁的男孩，但在救出这名少年后，他便消失在水下。





从Moruya派来的一架直升机发现了这名男子，他被救生员从离岸流中拉了出来，但医护人员已无法救活他，男子当场死亡。





皮尔斯先生告诉澳联社：“这是一起非常、非常悲惨的事件，我们每年都有许多类似案例......有人前去救援，他们本身却成为受害者，而他们去救援的人却成功地从被困的离岸流中逃脱。”



新州警方证实，死亡的男子是一名休班警察。当地警方将为验尸官准备一份报告。





今年夏天，随着温暖的气温驱使成千上万人来到新州海滩，新州的救生员们自圣诞节以来已经进行了1000多次救援，这创下了历史纪录。





皮尔斯先生说：“我们以前从未见过这种情况。”





“因此，今天的主要信息是——特别是由于今天海滩十分热闹——我们敦促人们去有巡逻人员的地方，那就是任何有红黄旗飘扬的地方，以及有我们的救生员在并有救生员执勤的地方。”



