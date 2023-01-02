飞机乘客奇遇记：航班改道令新年前夜“消失”

两班分别来往澳大利亚的航班上的旅客没料到，他们的行程被打乱了。其中一班机从布里斯班飞往多哈，但飞机因故折返布里斯班，并在高空盘旋期间迎来新年。





另一班从洛杉矶飞往悉尼，因故需在太平洋一个偏远小岛降落和短暂停留，这令旅客错过了国际日期变更线两边时区的新年倒计时。



The flight tracking website FlightRadar24 showed the aeroplane did not get beyond Queensland. Source: SBS 卡塔尔航空QR899航班通常需要大约12.5小时飞抵多哈，但飞机在澳大利亚东部时间晚上10:55起飞后不足两个小时，需要再次降落布里斯班。





卡塔尔航空公司一名发言人对受影响旅客造成的“任何不便”表示歉意，并称客机因“技术问题”需要折返。该公司为旅客提供了酒店住宿，并重新安排旅程。





另一批旅客则有更加不同寻常的经历。联合航空UA839航班的客机在上周四晚起飞，原计划于上周五早上飞抵悉尼，还有一天才到新年倒计时。





联合航空一名发言人向 SBS 新闻表示，该航班因为机件故障而要临时降落。据了解，飞机起飞后被发现引擎可能漏油。





飞机航程原为接近15小时，在起飞不足5小时后就降落在太平洋中部美属萨摩亚的Pago Pago。



Caitlin Wood and Tom McComas now have an extra stamp in their passports after the unexpected detour. Source: Supplied 来自美国的凯特琳·伍德（Caitlin Wood）和汤姆·麦科马斯（Tom McComas）乘搭这班机赴澳探亲。他们形容这次经历为“历奇之旅”，并表示机组人员处理得非常专业，当地民众也非常和善可亲。





伍德说：“我们获知跑道并不是为我们搭乘的这种飞机建造的，但其实他们不说，我们也察觉不出有何不同。”





“机场太小了，没有任何移民局官员办理入境手续，我们等了大约一个小时才能入境。”





现在，两人的护照上多了一个意料之外的盖章。



伍德表示，这班机上有 300 多名乘客，他们获安排在岛上不同地方住宿。“他们没有料到我们会来，但仍然热情款待我们。”





安顿好住处后，两人和同机一些乘客结伴游览这个小岛。有司机带他们去一个小商场买新衣服，又去海滩游泳和畅饮。





除了该航班的乘客外，岛上没有其他游客。他们笑称“联合航空偷走了我们的新年前夜”。





由于美属萨摩亚位于国际日期变更线以东，而替换航班于12 月31日起飞，因此，这班机跳过了新年倒计时，直接踏入元旦。旅客于2023年1月1日澳大利亚东部时间早上7时飞抵悉尼。





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



