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飞机乘客奇遇记：航班改道令新年前夜“消失”

两班航机在飞抵目的地之前因故提前降落，澳大利亚旅客度过了一个意料之外的新年。

Composite image: Image one, a group of smiling people drinking at a table by the beach. Image two, a flight radar map showing the flight stopped just before the International Date Line.

Pago Pago in American Samoa's isolated location in the Pacific Ocean means very few travellers visit the island, but passengers on this flight bound for Sydney had an unexpected layover there. Source: Supplied

两班分别来往澳大利亚的航班上的旅客没料到，他们的行程被打乱了。其中一班机从布里斯班飞往多哈，但飞机因故折返布里斯班，并在高空盘旋期间迎来新年。

另一班从洛杉矶飞往悉尼，因故需在太平洋一个偏远小岛降落和短暂停留，这令旅客错过了国际日期变更线两边时区的新年倒计时。
Flight path showing a plane having done a couple of loops over Brisbane.
The flight tracking website FlightRadar24 showed the aeroplane did not get beyond Queensland. Source: SBS
卡塔尔航空QR899航班通常需要大约12.5小时飞抵多哈，但飞机在澳大利亚东部时间晚上10:55起飞后不足两个小时，需要再次降落布里斯班。

卡塔尔航空公司一名发言人对受影响旅客造成的“任何不便”表示歉意，并称客机因“技术问题”需要折返。该公司为旅客提供了酒店住宿，并重新安排旅程。

另一批旅客则有更加不同寻常的经历。联合航空UA839航班的客机在上周四晚起飞，原计划于上周五早上飞抵悉尼，还有一天才到新年倒计时。

联合航空一名发言人向 SBS 新闻表示，该航班因为机件故障而要临时降落。据了解，飞机起飞后被发现引擎可能漏油。

飞机航程原为接近15小时，在起飞不足5小时后就降落在太平洋中部美属萨摩亚的Pago Pago。
A woman and man stand in front of a pool with their passports which have a stamp from American Samoa.
Caitlin Wood and Tom McComas now have an extra stamp in their passports after the unexpected detour. Source: Supplied
来自美国的凯特琳·伍德（Caitlin Wood）和汤姆·麦科马斯（Tom McComas）乘搭这班机赴澳探亲。他们形容这次经历为“历奇之旅”，并表示机组人员处理得非常专业，当地民众也非常和善可亲。

伍德说：“我们获知跑道并不是为我们搭乘的这种飞机建造的，但其实他们不说，我们也察觉不出有何不同。”

“机场太小了，没有任何移民局官员办理入境手续，我们等了大约一个小时才能入境。”

现在，两人的护照上多了一个意料之外的盖章。
伍德表示，这班机上有 300 多名乘客，他们获安排在岛上不同地方住宿。“他们没有料到我们会来，但仍然热情款待我们。”

安顿好住处后，两人和同机一些乘客结伴游览这个小岛。有司机带他们去一个小商场买新衣服，又去海滩游泳和畅饮。

除了该航班的乘客外，岛上没有其他游客。他们笑称“联合航空偷走了我们的新年前夜”。

由于美属萨摩亚位于国际日期变更线以东，而替换航班于12 月31日起飞，因此，这班机跳过了新年倒计时，直接踏入元旦。旅客于2023年1月1日澳大利亚东部时间早上7时飞抵悉尼。

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Published 2 January 2023 at 5:07pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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