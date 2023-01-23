争议性的6900万澳元瑙鲁庇护寻求者协议受到审查

KEY POINTS: 联邦审计长可能会调查政府的6900万澳元的瑙鲁合同。

获得合同的美国监狱公司正在海外接受调查。

MTC公司面临 “重大过失”的指责。

政府与一家有争议的监狱公司的澳大利亚分公司之间的协议可能会受到国家首席审计师的调查。





联邦审计长正考虑调查澳大利亚MTC公司得到的6900万澳元的4个月合同，该合同为瑙鲁的庇护寻求者提供“驻军和福利服务”。





该公司的母公司被指控欺诈，并已解决了被控对死亡负责的多个案件。



There are currently fewer than 100 asylum seekers on Nauru. Credit: ARM Climate Research Facility 据新西兰广播电台的报道，可能进行的调查源于四名来自瑙鲁的难民于周五在新西兰得到重新安置。





这次安置是澳大利亚接受的新西兰政府提议的一部分，即在三年内每年安置150名难民。





自去年4月达成协议以来，澳大利亚拘留所中只有10名难民抵达新西兰，第一批6人于11月抵达。





目前在瑙鲁的庇护寻求者不到100人，而MTC在10月签署的合同不涉及任何拘留。





但绿党要求提供关于内政部在签订协议前进行了哪些尽职调查的更多的细节。



什么是MTC？

一家私营监狱公司，其设施遍布全球。





管理和培训公司（MTC）将自己描述为“全球惩戒领域的领导者”，声称为囚犯提供教育和“安全改造和过渡服务”。



The Department of Home Affairs office in Melbourne. Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE 它是美国第三大监狱运营商，可容纳3万1千多名囚犯，经营21个设施。





澳大利亚MTC公司以前曾参与过两个惩教中心的运营 —— 2000年昆士兰的Borallon惩教中心和2019年新南威尔士的帕克利（Parklea）。



为什么会有争议？

MTC的母公司在美国面临一系列关于其监护标准的指控。





《澳洲卫报》的一项调查发现，它被指控存在“重大过失”和安全失误，据称导致一名女性拘留者遭到轮奸，该案于2007年解决。



Greens Senator Nick McKim wants the contract looked into. Source: AAP 三年后，两名退休人员被一对从MTC管理的设施中逃脱的暴力犯罪者杀害。法庭文件显示，该设施看守人员不足，而其周边的假警报非常普遍，以至于看守人员忽视了这些警报。这一案件也得到了解决。





该公司还支付了750万美元以解决密西西比州的一起贿赂案，该公司在当地被指控有一系列不当行为，包括洗钱。





据当地媒体报道，该公司还正在接受德克萨斯州的调查，因为它涉嫌为一项提供囚犯治疗和咨询的计划收取数百万美元， 该项目在新冠疫情期间停止。



有哪些说法呢？

绿党参议员尼克 • 麦金（Nick McKim）写信给总审计长办公室，要求其调查内政部的决定以及该部门对MTC的母公司做了哪些尽职调查。





他还要求审计署调查，鉴于之前的问题，MTC是否是一家合适的签约公司，以及是否遵循了联邦的采购准则。





麦金参议员写道：“内政部在决定与MTC澳大利亚公司达成或延长协议时，已经知道或应该知道其中的一些或所有指控。”



麦金说，离岸拘留是一场“长达10年的人道主义灾难，浪费了数十亿澳元的公共资金”。





他在接受澳大利亚广播公司采访时说：“内政部在透明度、廉洁性和良好治理方面有着糟糕的记录，鉴于其母公司所面临的指控的严重性，审计长有充分的理由调查这家公司是如何被聘用的。”





“我们应该立即向仍然滞留在瑙鲁和巴布亚新几内亚的所有人提供在澳洲的重新安置。”





内政部发言人说，在和MTC签订这笔交易时，他们遵守了所有采购规则。





他们在给澳联社的一份声明中说：“在瑙鲁的地区处理安排下的过渡性人员由瑙鲁政府管理，澳大利亚通过提供签约的服务机构进行支持。”



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“该部门正在最后完善地区处理能力服务的采购程序，以支持瑙鲁政府。”





澳大利亚MTC公司将SBS世界新闻网的质询转给了内政部。



恶劣的条件

新南威尔士大学悉尼分校卡尔多（Kaldor）国际难民法中心副主任丹尼尔 • 盖泽尔巴什（Daniel Ghezelbash）在SBS新闻采访中指出，在瑙鲁的难民和寻求庇护者生活在 “恶劣的条件”中。





他说：“他们已经经受了十多年的忽视和无助，缺少医疗服务和其他援助。”





盖泽尔巴什博士说，许多人“生命垂危”，急需撤离。





他说：“多年来，这种忽视已被广泛记录在案。”





联合国移民人权问题特别报告员将瑙鲁的条件称为“残忍、不人道和可耻的”，而无国界医生组织则表示，瑙鲁的精神健康状况是它所见过最糟糕的。





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