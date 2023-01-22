百万澳元的损失搞砸了一位中国葡萄种植者的春节

南澳大利亚的伦马克(Renmark)是澳大利亚最大的葡萄酒产区的一部分——全国约三分之一的葡萄在这里被压榨。





它也是最近遭受洪水重创的社区之一！





在一个占地 80 公顷的酒庄，高水位正在慢慢退去，但对庄主林美清 [[lin may-king]] 来说，这太迟了，他已经失去了价值 100 万澳元的葡萄——他整个 2023 年的葡萄。





他说一半的葡萄藤可能已经死了。





林美清说：“今年没有收入，因为没有葡萄。如果水再在那儿停留一个月，我认为整个葡萄藤就都死了。”





这位前葡萄酒进口商从中国的福建省移居到澳大利亚，并于 2015 年购买了伦马克镇附近的房产，以追求他对澳大利亚红酒的热情。





林先生的妻子和儿子住在悉尼，他正试图靠从亲戚那儿借来的资金来维持酒庄的生计。







他担心自己的财务问题远未结束。





林美清说：“很难为这里的生意、酒庄等买单。如果我们重新种植，我想光是重新种葡萄藤，至少要花费230万。”





河地（Riverland）红酒协会代表着950 名南澳大利亚种植者和酿酒师。





执行官林德尔·罗（Lyndall Rowe）表示，虽然几乎所有的种植者都受到了影响，但林先生是受影响最严重的人之一。





罗说：“我为他感到心碎。他的收入约为 150 万澳元，因此，有弥补他生意损失的可能，但也可以弥补洪水造成的所有损失。”





近年来，澳大利亚的葡萄酒行业并不好过。





价值超过 10 亿澳元、出口到中国的葡萄酒已经干涸，罗女士说，这场大流行病已经带来了其它方面的挑战。





她说：“这是一场危机之上的危机。在洪水之前，葡萄酒行业当然有中国征收的关税、运费的不确定性和成本的增加。所以，这对种植者来说确实是一种非常困难的局面。”





莫利酒庄（Mallee Estate Wine） 由马基亚斯（Markeas）家族从希腊移民后创立，正如总监兼酿酒师 迪米特里奥斯·马基亚斯（Dimitrios Markeas）所解释的那样：





马基亚斯说：“我们目前拥有 120 英亩的葡萄园，种植了大约 20 个品种。当我的父母移民到这里时，他们于 1968 年来到伦马克，开始种植 20 英亩的水果耕种地，过去是生产葡萄酒、葡萄、桃子和杏子的混合农业。然后，在 90 年代中期，我们统一为集中种植百分百的酿酒葡萄。然后，我父亲很有远见，让我们在 1998 年开办了一家酿酒厂。”





马基亚斯表示，他们的生意稳步壮大，他们投资酒店、开餐厅并经营葡萄酒之旅。然而，他说最近的洪水让许多河地游客望而却步，导致收入下降 30%。





马基亚斯说：“今年这个夏季，我们为旅游旺季做了准备。我们不得不裁员，因为游客还没来过这个地区，你必须看看你的现金流，你必须看看你的商业模式。我们经历了全球性的大流行病，我们经历了中国高关税的征收，我们经历了航运问题，现在我们也在当地经历洪水。所以，是的，这是非常具有挑战性的三年。”





南澳大利亚州和联邦政府已承诺提供 1.26 亿澳元的墨累河洪水恢复资金。





这是该州最大的自然灾害一揽子计划。





总理表示，资金将帮助居民、农夫和企业主重振旗鼓。





尽管最近接连遭遇挫折，但酿酒师迪米特里奥斯·马基亚斯相信未来一定会有更好的光景。





马基亚斯说：“我们接受这些挑战并实现市场销售多元化。我们找到了新的市场机会，并向前迈进。我们从事酿酒已有 25 年，从事葡萄种植已有近 50 年。所以，你知道，我们也热切期待着接下来的 50 年。”





然而，随着全国洪灾损失超过 50 亿澳元，漫长的清理工作迫在眉睫，葡萄种植者林美清也是前途未卜的人之一。





他说：“是的，是的，它们 非常糟糕。是的，我，是的，我想，厄运降临了。我感到绝望，是的。因为我觉得我没有做错什么。”







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